الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 مواطنا من محافظة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي مازن علي طقاطقة، ثائر مراد محمد طقاطقة، همام عيسى علي طقاطقة،

عمار علي عيسى طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.

كما اعتقلت احمد خالد محمد حسن عساكرة، ومعتصم وجيه محمد عساكرة، حازم عطية عساكرة ونجله عطيه، يحيىكلمات الدالة ماجد رجا عساكرة، بهاء أسامة محمد عساكرة، وهشام ناجي محمد عساكرة، محمد علي إبراهيم عساكرة،

مصعب أنور محمود عساكرة،

عوض محمود عوض عساكرة، ومحمد عوض عساكرة ونجله أحمد، وعدنان محمود عساكرة ونجله محمد، ومحمد سعيد محمد عساكرة، لؤي امين محمود عساكرة، علي كريم كامل عساكرة، احمد محمد احمد عساكرة،

ضياء علي محمد عساكرة، من قرية العساكرة شرقا، ويحيى رجا سليمان علي من قرية رخمة شرقا، وشهاب عثمان إبراهيم زعول من حوسان غربا.

