الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 مواطنا من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي مازن علي طقاطقة، ثائر مراد محمد طقاطقة، همام عيسى علي طقاطقة،
عمار علي عيسى طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.
كما اعتقلت احمد خالد محمد حسن عساكرة، ومعتصم وجيه محمد عساكرة، حازم عطية عساكرة ونجله عطيه، يحيىكلمات الدالة ماجد رجا عساكرة، بهاء أسامة محمد عساكرة، وهشام ناجي محمد عساكرة، محمد علي إبراهيم عساكرة،
مصعب أنور محمود عساكرة،
عوض محمود عوض عساكرة، ومحمد عوض عساكرة ونجله أحمد، وعدنان محمود عساكرة ونجله محمد، ومحمد سعيد محمد عساكرة، لؤي امين محمود عساكرة، علي كريم كامل عساكرة، احمد محمد احمد عساكرة،
ضياء علي محمد عساكرة، من قرية العساكرة شرقا، ويحيى رجا سليمان علي من قرية رخمة شرقا، وشهاب عثمان إبراهيم زعول من حوسان غربا.
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