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حزب الله يتوعد بتحويل حيفا إلى كريات شمونة بعد هجومه النوعي

10/14/2024 2:06:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- توعد حزب الله إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعد هجومه "المركب والنوعي" أمس الأحد على معسكر تابع للواء غولاني موقعا 4 قتلى وعشرات المصابين من الجنود.

ففي هجوم هو الأكثر إيقاعا للخسائر وسط الجنود الإسرائيليين منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، شن حزب الله هجوما بسرب مسيرات انقضاضية على معسكر تابع للواء غولاني في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.

ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 4 جنود وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة، وأشار إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وهذا الهجوم الذي وصفه حزب الله بأنه نوعي ومركب يبدو أنه فاجأ منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي لم تنتبه للمسيرات، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار لم تدو قبل سقوط المسيرة على المعسكر.

وفي الأثناء فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة أسباب فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرات، وعدم دوي صفارات الإنذار.

ويتوالى دوي صفارات الإنذار في مختلف مناطق شمال إسرائيل كان آخرها في حيفا، حيث أعاد حزب الله إطلاق دفعة صاروخية باتجاهها، وقال إنه استهدف مركز التأهيل والصيانة 7200، وقد شوهدت الصواريخ الاعتراضية في سماء المدينة.


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