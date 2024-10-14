العدوان على غزة يدخل يومه 374 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
واصل جيش الاحلال الإسرائيلي في في اليوم الـ374 من العدوان على غزة شن غارات جوية عنيفة على القطاع الفلسطيني المحاصر ، كما واصل الاحتلال عمليات الهدم والقصف الكثيف لمنطقة جباليا لليوم العاشر على التوالي.
وخلال الساعات الماضية، ارتكب جنود الاحتلال مجزرة جديدة بمدرسة في مخيم النصيرات أدت إلى استشهاد 22 شخصا بينهم 15 طفلا وامرأة وأصيب حوالي 80 آخرين، ليرتفع عدد مراكز النزوح التي قصفها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 191 مركزا.
وارتكب الاحتلال مجزرة في المنطقة الوسطى حيث استشهد اثنان وعشرون مواطنا ومصابون في قصف مدفعي على مدرسة المفتي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتحاصر قوات الاحتلال شمال غزة من جميع الاتجاهات وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية.
وقال الإعلام الحكومي ان نحو 300 مواطن استشهدوا خلال الحملة وان عدد من جثامين الشهداء لا تزال في الشوارع وتحت ركام المنازل .
كما يتعرض شمال غزة لمجاعة تهدف لإخراج السكان منه.
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