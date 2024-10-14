العدوان على غزة يدخل يومه 374 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-واصل جيش الاحلال الإسرائيلي في في اليوم الـ374 من العدوان على غزة شن غارات جوية عنيفة على القطاع الفلسطيني المحاصر ، كما واصل الاحتلال عمليات الهدم والقصف الكثيف لمنطقة جباليا لليوم العاشر على التوالي.

وخلال الساعات الماضية، ارتكب جنود الاحتلال مجزرة جديدة بمدرسة في مخيم النصيرات أدت إلى استشهاد 22 شخصا بينهم 15 طفلا وامرأة وأصيب حوالي 80 آخرين، ليرتفع عدد مراكز النزوح التي قصفها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 191 مركزا.

وارتكب الاحتلال مجزرة في المنطقة الوسطى حيث استشهد اثنان وعشرون مواطنا ومصابون في مدفعي على مدرسة المفتي التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتحاصر قوات الاحتلال شمال غزة من جميع الاتجاهات وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية.

وقال الإعلام الحكومي ان نحو 300 مواطن استشهدوا خلال الحملة وان عدد من جثامين الشهداء لا تزال في الشوارع وتحت ركام المنازل .

كما يتعرض شمال غزة لمجاعة تهدف لإخراج السكان منه.