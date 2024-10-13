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وزير البلدية القطري يؤكد أهمية منتدى قطر العقاري الثاني

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 – 10 (كونا) -- أكد وزير البلدية القطري عبدالله العطية اليوم الاحد أهمية منتدى قطر العقاري الثاني في تقديم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر والوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العطية في حفل افتتاح المنتدى الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الوزير القطري أن الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الدولة مشيرا الى أن قطر تتصدر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة بفضل رؤية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد علاوة على استثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة.
وأشار إلى أن قطاع العقارات يعتبر من أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية مضيفا أن قطر تعد أحد أسرع اقتصادات المنطقة نموا حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري (نحو 7 مليار دولار).
وسلط الوزير العطية الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة مبنية على الشفافية والابتكار لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولا إلى تملك العقار.
وتقام نسخة هذا العام تحت شعار "عقارات المستقبل" وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر.
ويوفر منتدى قطر العقاري منبرا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية حيث يشارك في المنتدى 29 متحدثا في الجلسات النقاشية وسبعة متحدثين في ورش العمل حيث ستتناول النقاشات موضوعات مختلفة. (النهاية)

س س س / م م ج



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