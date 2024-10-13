وزير البلدية القطري يؤكد أهمية منتدى قطر العقاري الثاني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 13 – 10 (كونا) -- أكد وزير البلدية القطري عبدالله العطية اليوم الاحد أهمية منتدى قطر العقاري الثاني في تقديم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر والوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العطية في حفل افتتاح المنتدى الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الوزير القطري أن الاستثمارات الهائلة في مشاريع
البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الدولة مشيرا الى أن قطر تتصدر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة بفضل رؤية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد علاوة على استثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة.
وأشار إلى أن قطاع العقارات يعتبر من أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية مضيفا أن قطر تعد أحد أسرع اقتصادات المنطقة نموا حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري (نحو 7 مليار دولار).
وسلط الوزير العطية الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة مبنية على الشفافية والابتكار لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولا إلى تملك العقار.
وتقام نسخة هذا العام تحت شعار "عقارات المستقبل" وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر.
ويوفر منتدى قطر العقاري منبرا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية حيث يشارك في المنتدى 29 متحدثا في الجلسات النقاشية وسبعة متحدثين في ورش العمل حيث ستتناول النقاشات موضوعات مختلفة. (النهاية)
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