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تركيا: هجمات الاحتلال على اليونيفيل دليل على انتهاجه سياسة احتلال تجاه لبنان

10/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 13 - 10 (كونا) -- قالت تركيا اليوم الاحد إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المنتظمة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) دليل على انتهاج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة احتلال تجاه لبنان.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية تعليقا على تجدد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان.
وأشار البيان إلى أن "قوات اليونيفيل مكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي بالإسهام في أمن المنطقة" مؤكدا على مسؤولية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في عرقلة هجمات الاحتلال على قوات البعثة الأممية.
وشدد على أن "دور (يونيفيل) يزداد أهمية عند الوضع بعين الاعتبار تحرك الاحتلال بدافع نشر الحرب في المنطقة".
واختتم البيان بدعوة كافة الدول إلى اتخاذ موقف مشترك ضد الاحتلال.
وفي 10 أكتوبر الجاري أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.
وبعده بيوم واحد استهدف جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة (الناقورة) جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.
وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة (ميركافا) تابعة للاحتلال ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.(النهاية)

ا ع س / م م ج




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