تركيا: هجمات الاحتلال على اليونيفيل دليل على انتهاجه سياسة احتلال تجاه لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 13 - 10 (كونا) -- قالت تركيا اليوم الاحد إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المنتظمة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) دليل على انتهاج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
سياسة احتلال تجاه لبنان.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية تعليقا على تجدد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان.
وأشار البيان إلى أن "قوات اليونيفيل مكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي بالإسهام في أمن المنطقة" مؤكدا على مسؤولية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في عرقلة هجمات الاحتلال على قوات البعثة الأممية.
وشدد على أن "دور (يونيفيل) يزداد أهمية عند الوضع بعين الاعتبار تحرك الاحتلال بدافع نشر الحرب في المنطقة".
واختتم البيان بدعوة كافة الدول إلى اتخاذ موقف مشترك ضد الاحتلال.
وفي 10 أكتوبر الجاري أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.
وبعده بيوم واحد استهدف جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة (الناقورة) جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.
وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة (ميركافا) تابعة للاحتلال ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.(النهاية)
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