استيراد بنك يتخارج بنجاح من استثمار عقاري متوارث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬استيراد‭ ‬بنك،‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬فينشر‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬أمس‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬‮«‬سكني‮»‬‭ ‬العقاري،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عقارية‭ ‬سكنية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬الجديدة‭ ‬وجهوده‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬وبيع‭ ‬الأصول‭ ‬القديمة‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬سيولة‭ ‬نقدية‭ ‬للمستثمرين‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬التخارج‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لاستيراد‭ ‬بنك‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهمًا‭ ‬آخر‭ ‬لاستيراد‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬محافظنا‭ ‬الاستثمارية‭. ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬تُظهر‭ ‬قوة‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بإعادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬إلى‭ ‬مستثمرينا‭ ‬بينما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الفعالة‭ ‬والتخارج‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬ونركز‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الحالية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬تولد‭ ‬دخلاً‭ ‬متنوعاً‭ ‬وذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬