23% من مشاريع المقاولات في يناير

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت مشاريع
المقاولات التي تمت ترسيتها خلال الشهر الماضي انخفاضا بـ5%، إذ بلغت 20 مشروعا، مقارنة بشهر أغسطس التي بلغت 21 مشروعا، وتصدر شهر يناير أكثر الأشهر مشاريع بـ23%، في وقت بلغت إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الـ9 الأشهر الماضية حتى سبتمبر 275 مشروعا. 20 مشروعا
كشف تقرير المقاولات انخفاض قيمة المشاريع في سبتمبر بنسبة 58%، إذ بلغت قيمة المشاريع في سبتمبر 11.745 مليار ريال، مقابل 27.611 مليار ريال في أغسطس، وبلغت إجمالي المشاريع 20 مشروعا، وتصدر قطاع البناء والتشييد المشروعات التي تمت ترسيتها، حيث بلغت إجمالي المشاريع 10 مشاريع بـ50%، وبلغت قيمة المشروعات 4.578 مليارات ريال، وحلت النفط والغاز، والبنية التحتية ثانيا، بإجمالي 3 مشاريع لكل منهما بـ15%، وبلغت قيمة المشاريع للنفط والغاز 4.950 مليارات ريال، وقيمة المشاريع للبنية التحتية 60 مليون ريال، وحلت المياه والطاقة، والصناعة ثالثا بمشروعين اثنين لكل منهما، وبلغت قيمة مشاريع المياه والطاقة 1.548 مليار ريال، وقيمة مشاريع الصناعة 967 مليون ريال.
يناير الأكثر
تصدر شهر يناير أكثر الأشهر التي أرسيت فيها مشاريع، إذ بلغ إجمالي المشاريع 63 مشروعا بـ23%، وحل فبراير ثانيا، بإجمالي 41 مشروعا بـ15%، ويوليو ثالثا، بإجمالي 34 مشروعا بـ12%، ومارس رابعا، بإجمالي 31 مشروعا بـ11%، ومايو خامسا، بإجمالي 25 مشروعا بـ9%، ويونيو سادسا، بإجمالي 23 مشروعا بـ8%، وأغسطس سابعا، بإجمالي 21 مشروعا بـ7.63%، وسبتمبر ثامنا، بإجمالي 20 مشروعا بـ7.27%، وأبريل تاسعا، بإجمالي 17 مشروعا بـ6%. %52 الشرقية
استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي أرسيت، إذ بلغ إجمالي القيمة المالية 6.131 مليارات ريال بـ52%، وحلت المدينة المنورة ثانياً، بإجمالي 3.393 مليارات ريال بـ29%، والرياض ثالثاً، بإجمالي 1.372 مليار ريال بـ12%، ومكة المكرمة رابعاً، بإجمالي 795 مليون ريال بـ7%، وجازان خامساً، بإجمالي 52 مليون ريال بـ0.44%. ملكية المشاريع
تصدرت أرامكو ملكية المشاريع التي أرسيت مشاريعها عليها خلال سبتمبر، حيث بلغت قيمة المشاريع 4.170 مليارات ريال بـ35.50%، وعدد المشاريع مشروعان اثنان، وحلت شركة شمول القابضة ثانياً، بإجمالي 4.125 مليارات ريال بـ35%، بواقع مشروعين اثنين، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثالثاً، بإجمالي 1.188 مليار ريال بـ10%، بواقع مشروع وحيد، وشركة هيونداي رابعاً، بإجمالي 930 مليون ريال بـ8%، بواقع مشروع وحيد، وشركة كيمائيات الميثانول خامساً، بإجمالي 420 مليون ريال بـ4%، بواقع مشروع وحيد.
Asf:
%5 انخفاض مشاريع المقاولات في شهر
275 مششروعا أرسيت في 9 أشهر
20 مشروعا في الشهر الماضي
يناير أكثر الأشهر مشاريع بـ23%
11.7 مليارا قيمة مشاريع سبتمبر
الشرقية تتصدر قيمة المشاريع
%50 من المشاريع للبناء والتشييد
أكثر الأشهر مشاريع:
يناير: 23%
فبراير: 15%
يوليو: 12%
مارس: 11%
مايو: 9%
يونيو: 8%
أغسطس: 7.63%
سبتمبر: 7.27%
أبريل: 6%
أكثر المشاريع قيمة مالية:
الشرقية: 52%
المدينة المنورة: 29%
الرياض: 12%
مكة المكرمة: 7%
جازان: 0.44%
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