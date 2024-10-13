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أوكرانيا لروسيا : مامصير مشغلي الطائرات الأسرى

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) رجح موقع ((ديب ستيت))، -موقع تحليل ساحة المعركة الأوكرانية المقرب من وزارة الدفاع الأوكرانية- ، أن القوات الروسية أطلقت النار وقتلت 9 ((مشغلي طائرات بدون طيار ومقاولين)) أوكرانيين في 10 أكتوبر بعد استسلامهم.
وحث أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في أوكرانيا المنظمات الدولية على الرد على ادعاء بشأن إعدام عدد من أسرى الحرب الأوكرانيين في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت كييف توغلاً في أغسطس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب المدعي العام في أوكرانيا إن القوات الروسية قتلت 16 جنديا أوكرانيا أسيراً في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا.
ولم يرد أي رد فعل فوري من المسؤولين الروس.
إسقاط الدفاعات
وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 31 من 68 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل وحتى الأحد في مناطق كييف وبولتافا وتشرنيغوف وسومي وتشيركاسي. وأضافت أن 36 طائرة بدون طيار أخرى ((فقدت)) فوق مناطق مختلفة، ربما بسبب التشويش الإلكتروني.
وأضافت القوات الجوية أن صواريخ باليستية ضربت أوديسا وبولتافا، بينما تعرضت مدينتا تشيرنيغوف وسومي لهجوم بصاروخ موجه. ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع إصابات أو أضرار.
هجوم روسي
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت نحو 900 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 40 صاروخا و400 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

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