الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يدرس تمويل محطة رياح أكواباور - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض لتمويل محطة لطاقة الرياح بسعة 1100 ميجاوات والتى يطورها تحالف شركة أكواباور وحسن علام للمرافق بتحت نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بحسب الدراسات البيئية المنشورة على موقعه الإلكترونى.
ينضم بذلك البنك لقائمة الممولين المحتملين بجانب بنك التنمية الجديد التابع لتجمع“البريكس” والبنك الأفريقى للتنمية.
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وسيتم تطوير محطة طاقة الرياح على قطعتين من الأرض، الأولى تقع في الأجزاء الشمالية من خليج السويس، والثانية تقع في الأجزاء الجنوبية منه، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو مليار دولار، وتزود نحو مليون وحدة سكنية بالطاقة فيما تخفض الانبعاثات بنحو 2.4 مليون طن سنويًا.
وكشفت الوثائق التى نشرها البنك أنه وفقًا للجدول الزمني الحالي، من المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في الربع الأخير من عام 2024، ومن المقدر أن يستغرق التنفيذ نحو 30 شهرًا لإكمال البناء والتشغيل التجريبي، أي حتى منتصف عام 2027، وتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أواخر عام 2027، ومن المقرر أن يستمر التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتعول مصر على أن تسد الزيادة فى استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف من كل عام عبر إضافة طاقات جديدة ومتجددة ضمن خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030،
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