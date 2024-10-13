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الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يدرس تمويل محطة رياح أكواباور - جريدة البورصة

10/13/2024 11:18:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض لتمويل محطة لطاقة الرياح بسعة 1100 ميجاوات والتى يطورها تحالف شركة أكواباور وحسن علام للمرافق بتحت نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بحسب الدراسات البيئية المنشورة على موقعه الإلكترونى.

ينضم بذلك البنك لقائمة الممولين المحتملين بجانب بنك التنمية الجديد التابع لتجمع“البريكس” والبنك الأفريقى للتنمية.

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وسيتم تطوير محطة طاقة الرياح على قطعتين من الأرض، الأولى تقع في الأجزاء الشمالية من خليج السويس، والثانية تقع في الأجزاء الجنوبية منه، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو مليار دولار، وتزود نحو مليون وحدة سكنية بالطاقة فيما تخفض الانبعاثات بنحو 2.4 مليون طن سنويًا.

وكشفت الوثائق التى نشرها البنك أنه وفقًا للجدول الزمني الحالي، من المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في الربع الأخير من عام 2024، ومن المقدر أن يستغرق التنفيذ نحو 30 شهرًا لإكمال البناء والتشغيل التجريبي، أي حتى منتصف عام 2027، وتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أواخر عام 2027، ومن المقرر أن يستمر التشغيل لمدة 25 عامًا.

وتعول مصر على أن تسد الزيادة فى استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف من كل عام عبر إضافة طاقات جديدة ومتجددة ضمن خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030،

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