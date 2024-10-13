((ستار شاين)) تطور أول مركز لوجستى أخضر فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة ((ستار شاين شيبنج)) للخدمات اللوجستية لإنشاء وتشغيل أول مركز لوجستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة ((مرغم)) الصناعية فى الأسكندرية على مساحة 25 ألف متر مربع.
قال المهندس حسام الديب، رئيس مجلس إدارة شركة ((ستار شاين))، إن الشركة تخطط لتطوير المشروع على مرحلتين، الأولى تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات تصل 50 مليون جنيه، مع توسعات فى المرحلة الثانية على مساحة إضافية قدرها 15 ألف متر مربع ويجرى إعداد الدراسات المالية الخاصة بها.
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أضاف الديب لـ((البورصة))، أن ((ستار شاين)) تعاقدت على معدات التشغيل للمرحلة الأولى من المركز اللوجستى، ومن المقرر استلامها خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدًا للتشغيل الرسمى فى شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح أن المركز الجديد سوف يقدم مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة تشمل التخزين، التعبئة، التفريغ، غسيل الحاويات، وصيانة الحاويات المبردة، مما يدعم الشركات المستوردة للبضائع عبر ميناء الأسكندرية، لافتًا إلى أن المشروع يعكس توجه الشركة نحو الاستدامة وتوسيع خدماتها اللوجستية.
وقال إن المركز سيوفر خدمات شحن السيارات والحافلات والمعدات الكهربائية، وتخزين حاويات SOC وNVOCC، كما سيقوم بأعمال الصيانة الدورية لكافة أنواع الحاويات، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد فى مصر، ويخدم الصناعة اللوجستية التى تشهد نموًا متزايدًا.
وأضاف الديب، أن ميناء الأسكندرية يُعد بوابة رئيسية لتجارة مصر، حيث يعبر من خلاله نحو %70 من إجمالى السلع التجارية التى تمر عبر موانئ البلاد.
وأوضح أن ((ستار شاين)) حققت أعلى معدل لنقل الحاويات فى مصر خلال العام المالى 2023، حيث نقلت 11 ألف حاوية بالتعاون مع الخط الملاحى الألمانى ((Hapag Lloyd))، وتسعى الشركة حاليًا لتعزيز أسطولها من الحاويات من خلال عمليات شراء جديدة من مختلف الخطوط الملاحية.
وتعمل ((ستار شاين)) فى أكبر ثلاث محطات للحاويات فى مصر، وهى: ((الإسكندرية للحاويات))، ((الصينية للحاويات))، و((تحيا مصر للحاويات))، كما تقدم الشركة خدمات نقل الحاويات عبر القطارات بين الموانئ المصرية.
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