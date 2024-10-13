((ستار شاين)) تطور أول مركز لوجستى أخضر فى مصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ((ستار شاين شيبنج)) للخدمات اللوجستية لإنشاء وتشغيل أول مركز لوجستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة ((مرغم)) الصناعية فى الأسكندرية على مساحة 25 ألف متر مربع.

قال المهندس حسام الديب، رئيس مجلس إدارة شركة ((ستار شاين))، إن الشركة تخطط لتطوير المشروع على مرحلتين، الأولى تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات تصل 50 مليون جنيه، مع توسعات فى المرحلة الثانية على مساحة إضافية قدرها 15 ألف متر مربع ويجرى إعداد الدراسات المالية الخاصة بها.

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أضاف الديب لـ((البورصة))، أن ((ستار شاين)) تعاقدت على معدات التشغيل للمرحلة الأولى من المركز اللوجستى، ومن المقرر استلامها خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدًا للتشغيل الرسمى فى شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن المركز الجديد سوف يقدم مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة تشمل التخزين، التعبئة، التفريغ، غسيل الحاويات، وصيانة الحاويات المبردة، مما يدعم الشركات المستوردة للبضائع عبر ميناء الأسكندرية، لافتًا إلى أن المشروع يعكس توجه الشركة نحو الاستدامة وتوسيع خدماتها اللوجستية.

وقال إن المركز سيوفر خدمات شحن السيارات والحافلات والمعدات الكهربائية، وتخزين حاويات SOC وNVOCC، كما سيقوم بأعمال الصيانة الدورية لكافة أنواع الحاويات، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد فى مصر، ويخدم الصناعة اللوجستية التى تشهد نموًا متزايدًا.

وأضاف الديب، أن ميناء الأسكندرية يُعد بوابة رئيسية لتجارة مصر، حيث يعبر من خلاله نحو %70 من إجمالى السلع التجارية التى تمر عبر موانئ البلاد.

وأوضح أن ((ستار شاين)) حققت أعلى معدل لنقل الحاويات فى مصر خلال العام المالى 2023، حيث نقلت 11 ألف حاوية بالتعاون مع الخط الملاحى الألمانى ((Hapag Lloyd))، وتسعى الشركة حاليًا لتعزيز أسطولها من الحاويات من خلال عمليات شراء جديدة من مختلف الخطوط الملاحية.

وتعمل ((ستار شاين)) فى أكبر ثلاث محطات للحاويات فى مصر، وهى: ((الإسكندرية للحاويات))، ((الصينية للحاويات))، و((تحيا مصر للحاويات))، كما تقدم الشركة خدمات نقل الحاويات عبر القطارات بين الموانئ المصرية.