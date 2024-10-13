((فاليو)) تجهز لإصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت ((البورصة))، أن شركة ((فاليو)) للشراء الآن والدفع لاحقًا تجهز لإصدار سندات توريق بقيمة تناهز 1.5 مليار جنيه ضمن برنامجها الجارى بقيمة 16 مليار جنيه.
وتوقعت المصادر، إتمام الإصدار المرتقب قبل نهاية الربع الرابع من العام الجارى، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لإتمام إصدار جديد بمعدل ربع سنوى.
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وفى أغسطس من العام الجارى أنهت شركة ((فاليو)) الإصدار الأول من برنامج سندات توريق جديد بقيمة 16 مليار جنيه، وبلغت قيمة هذا الإصدار نحو 1.1 مليار جنيه.
وقامت ((إى إف چى هيرميس)) بدور المستشار المالى الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار، وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنوك ومؤسسات أخرى فى عملية الاكتتاب، وقام مكتب بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة.
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