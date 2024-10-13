((فاليو)) تجهز لإصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت ((البورصة))، أن شركة ((فاليو)) للشراء الآن والدفع لاحقًا تجهز لإصدار سندات توريق بقيمة تناهز 1.5 مليار جنيه ضمن برنامجها الجارى بقيمة 16 مليار جنيه.

وتوقعت المصادر، إتمام الإصدار المرتقب قبل نهاية الربع الرابع من العام الجارى، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لإتمام إصدار جديد بمعدل ربع سنوى.

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وفى أغسطس من العام الجارى أنهت شركة ((فاليو)) الإصدار الأول من برنامج سندات توريق جديد بقيمة 16 مليار جنيه، وبلغت قيمة هذا الإصدار نحو 1.1 مليار جنيه.

وقامت ((إى إف چى هيرميس)) بدور المستشار المالى الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار، وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.

بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنوك ومؤسسات أخرى فى عملية الاكتتاب، وقام مكتب بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة.