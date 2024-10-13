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مضامين الخطاب الملكي السامي

10/13/2024 8:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاءت‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬لترسم‭ ‬معالم‭ ‬الطريق‭ ‬الوطني‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والقيم‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬تحمل‭ ‬مشروعا‭ ‬وطنيا‭ ‬متجددا،‭ ‬والتوجيه‭ ‬لتدشين‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بالتعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وروح‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة‭ ‬لـ«فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬أكدت‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬والتوجيه‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الحصن‭ ‬الحصين‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وتطورات‭ ‬ومستجدات‭ ‬متصاعدة‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬لتنطلق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬مسار‭ ‬عصري‭ ‬متطور،‭ ‬يواكب‭ ‬المتطلبات،‭ ‬ويتجاوز‭ ‬التحديات،‭ ‬ويلبي‭ ‬التطلعات،‭ ‬ويحقق‭ ‬الآمال‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬حثت‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والبرامج‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحسين‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭. ‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬بحرينية‭ ‬دولية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬عموما،‭ ‬والمجال‭ ‬الرياضي‭ ‬خصوصا‭.. ‬وهي‭ ‬داعم‭ ‬وحافز‭ ‬لمواصلة‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬سجلت‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بجهود‭ ‬وتضحيات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مضاعفة‭ ‬للجميع،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬والبذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬والتميز‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬أكدت‭ ‬النهج‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬التاريخي‭ ‬والثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام،‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬المنطقة‭.‬

مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬تحمل‭ ‬رؤية‭ ‬قائد‭ ‬حكيم،‭ ‬نذر‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬والأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬ومستقر‭ ‬ومزدهر‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وعبر‭ ‬مجتمع‭ ‬يعد‭ ‬نموذجا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬والتعددية‭ ‬والانفتاح،‭ ‬والتضامن‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية‭.‬

جاءت‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭.. ‬تمثل‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها‭ ‬وأدائها،‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.. ‬وعلى‭ ‬بركة‭ ‬الله‭ ‬وعونه‭ ‬وتوفيقه‭.. ‬نواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭.. ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وولاء‭.‬

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