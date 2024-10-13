Monday, 14 October 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما قصة ((البصمة البيومترية)) التي فجرت جدلا في الكويت؟

10/13/2024 8:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثار‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتية‭ ‬بفرض‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬قضية‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المنحل‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المواطنين‭ (‬النائب‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭) ‬غادر‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬رفضه‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للعلاقات‭ ‬والإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بالوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المواطن‭ ‬غادر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التقيد‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتبعة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬المعتمدة‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬ومطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬47445‭ ‬مواطناً‭ ‬ومواطنة‭ ‬لم‭ ‬يجروا‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرافضين‭ ‬أو‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬سيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬معاملاتهم‭ ‬الحكومية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬عائد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬داخل‭ ‬المطار‭. ‬ومنتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أجرى‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بذلك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح،‭ ‬وبقية‭ ‬الوزراء‭ ‬والشيوخ‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية؟

البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الخصائص‭ ‬البيولوجية‭ ‬الفريدة‭ ‬للفرد،‭ ‬مثل‭ ‬بصمات‭ ‬الأصابع،‭ ‬والوجه،‭ ‬وقزحية‭ ‬العين،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الصوت،‭ ‬لتحديد‭ ‬الهوية‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬فريدة‭ ‬لكل‭ ‬شخص،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬لتوثيق‭ ‬الهوية‭.‬

لماذا‭ ‬تفرضها‭ ‬بعض‭ ‬الدول؟

‭- ‬تساعد‭ ‬البصمات‭ ‬البيومترية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأفراد،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاحتيال‭ ‬والتزوير‭.‬

‭ -‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬مثل‭ ‬المطارات‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭. ‬

‭- ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬الأفراد،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والحدود‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إلزامية‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬قبل‭ ‬شهور‭ ‬أبدى‭ ‬مواطنون‭ ‬كويتيون‭ ‬رفضهم،‭ ‬بحجة‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بياناتهم‭.‬

وقال‭ ‬مواطنون‭ ‬إن‭ ‬انتشار‭ ‬عصابات‭ ‬التزوير‭ ‬والاحتيال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬بياناتهم‭ ‬في‭ ‬خطر،‭ ‬فيما‭ ‬ذهب‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وربطوها‭ ‬بنظريات‭ ‬المؤامرة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وتفجرت‭ ‬الأزمة‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬بإعلان‭ ‬النائب‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭ ‬اشتراطه‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬بإصدار‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بيانا‭ ‬يطمئن‭ ‬المواطنين‭ ‬ويبدد‭ ‬مخاوفهم‭ ‬تجاهها‭.‬

ورفضت‭ ‬الوزارة‭ ‬طلبات‭ ‬المويزري،‭ ‬وقامت‭ ‬بحجز‭ ‬هاتفه،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬ذويه‭ ‬مدة‭ ‬معينة‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الكويت‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭.‬

MENAFN13102024000055011008ID1108774677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث