ما قصة ((البصمة البيومترية)) التي فجرت جدلا في الكويت؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المواطنين‭ (‬النائب‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭) ‬غادر‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬رفضه‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للعلاقات‭ ‬والإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بالوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المواطن‭ ‬غادر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التقيد‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتبعة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬المعتمدة‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬ومطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬47445‭ ‬مواطناً‭ ‬ومواطنة‭ ‬لم‭ ‬يجروا‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرافضين‭ ‬أو‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬سيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬معاملاتهم‭ ‬الحكومية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬عائد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬داخل‭ ‬المطار‭. ‬ومنتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أجرى‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بذلك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح،‭ ‬وبقية‭ ‬الوزراء‭ ‬والشيوخ‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية؟

البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الخصائص‭ ‬البيولوجية‭ ‬الفريدة‭ ‬للفرد،‭ ‬مثل‭ ‬بصمات‭ ‬الأصابع،‭ ‬والوجه،‭ ‬وقزحية‭ ‬العين،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الصوت،‭ ‬لتحديد‭ ‬الهوية‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬فريدة‭ ‬لكل‭ ‬شخص،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬لتوثيق‭ ‬الهوية‭.‬

لماذا‭ ‬تفرضها‭ ‬بعض‭ ‬الدول؟

‭- ‬تساعد‭ ‬البصمات‭ ‬البيومترية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأفراد،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاحتيال‭ ‬والتزوير‭.‬

‭ -‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬مثل‭ ‬المطارات‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭. ‬

‭- ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬الأفراد،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والحدود‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إلزامية‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬قبل‭ ‬شهور‭ ‬أبدى‭ ‬مواطنون‭ ‬كويتيون‭ ‬رفضهم،‭ ‬بحجة‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بياناتهم‭.‬

وقال‭ ‬مواطنون‭ ‬إن‭ ‬انتشار‭ ‬عصابات‭ ‬التزوير‭ ‬والاحتيال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬بياناتهم‭ ‬في‭ ‬خطر،‭ ‬فيما‭ ‬ذهب‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وربطوها‭ ‬بنظريات‭ ‬المؤامرة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وتفجرت‭ ‬الأزمة‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬بإعلان‭ ‬النائب‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭ ‬اشتراطه‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬بإصدار‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بيانا‭ ‬يطمئن‭ ‬المواطنين‭ ‬ويبدد‭ ‬مخاوفهم‭ ‬تجاهها‭.‬

ورفضت‭ ‬الوزارة‭ ‬طلبات‭ ‬المويزري،‭ ‬وقامت‭ ‬بحجز‭ ‬هاتفه،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬ذويه‭ ‬مدة‭ ‬معينة‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الكويت‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬البصمة‭ ‬البيومترية‭.‬