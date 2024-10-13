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فلوريدا.. نقص حاد في الوقود بعد إعصار ميلتون

10/13/2024 8:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمضى‭ ‬سكان‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأمريكية‭ ‬الذين‭ ‬يتعافون‭ ‬من‭ ‬إعصار‭ ‬ميلتون‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬حيث‭ ‬امتدت‭ ‬طوابير‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬أمام‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬الولاية‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬اصطفت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬بفلوريدا‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬محطات‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬وقود،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬وصوله‭ ‬قريبا،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حل‭ ‬آخر‭ ‬سوى‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوقود‭. ‬وصرح‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬للصحفيين‭ ‬بأن‭ ‬الولاية‭ ‬فتحت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لتوزيع‭ ‬للوقود،‭ ‬وتعتزم‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭.‬

ويأتي‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬فيه‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬فروا‭ ‬مئات‭ ‬الأميال‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬إعصار‭ ‬ميلتون،‭ ‬بالعودة‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬لتزدحم‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬ويزداد‭ ‬الطلب‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الوقود،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بحدوث‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬التعبئة‭. ‬وقد‭ ‬ضرب‭ ‬إعصار‭ ‬ميلتون‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬مخلفا‭ ‬وراءه‭ ‬دمارا‭ ‬واسعا‭ ‬وأضرارا‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية‭ ‬كبيرة‭.‬

ووصف‭ ‬الإعصار‭ ‬بأنه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬الأعاصير‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬سفير‭-‬سيمبسون‭ ‬وبلغت‭ ‬سرعته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬وشهدت‭ ‬المدن‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬رياحا‭ ‬عاتية‭ ‬وأمطارا‭ ‬غزيرة،‭ ‬بينما‭ ‬سعى‭ ‬السكان‭ ‬المرعوبون‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭. ‬ووفقا‭ ‬للتقارير‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬55‭ ‬شخصا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬احتمال‭ ‬زيادة‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬مصابا‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬والعديد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭. ‬كما‭ ‬نزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مأوى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إيواؤهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الطوارئ‭ ‬المؤقتة‭. ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭.‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا،‭ ‬يمتد‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭.‬

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