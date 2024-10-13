فلوريدا.. نقص حاد في الوقود بعد إعصار ميلتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أمضى سكان ولاية فلوريدا الأمريكية الذين يتعافون من إعصار ميلتون معظم الوقت بالبحث عن الوقود حيث امتدت طوابير من السيارات أمام المحطات في ظل نقص حاد تعاني منه الولاية.
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن العشرات من السيارات اصطفت في مدينة سان بطرسبرغ بفلوريدا ساعات طويلة أمام محطات لا يوجد بها وقود، أملا في وصوله قريبا، مشيرين إلى عدم وجود حل آخر سوى الانتظار حتى الحصول على الوقود. وصرح رون ديسانتيس حاكم الولاية للصحفيين بأن الولاية فتحت ثلاثة مواقع لتوزيع للوقود، وتعتزم فتح المزيد.
ويأتي نقص الوقود في الوقت الذي بدأ فيه السكان الذين كانوا قد فروا مئات الأميال هربا من إعصار ميلتون، بالعودة تدريجيا إلى منازلهم لتزدحم الطرق السريعة ويزداد الطلب بشكل كبير على الوقود، ما تسبب بحدوث أزمة في محطات التعبئة. وقد ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، مخلفا وراءه دمارا واسعا وأضرارا بشرية ومادية كبيرة.
ووصف الإعصار بأنه واحد من أشد الأعاصير التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، حيث تم تصنيفه من الفئة الثالثة على مقياس سفير-سيمبسون وبلغت سرعته أكثر من 150 ميلا في الساعة، ما أدى إلى تدمير العديد من المدن والبنى التحتية الحيوية وشهدت المدن الواقعة على الساحل الغربي رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، بينما سعى السكان المرعوبون للبحث عن ملاذ آمن. ووفقا للتقارير الأولية الصادرة عن السلطات المحلية بلغ عدد الضحايا حتى الآن 55 شخصا، في ظل احتمال زيادة هذا الرقم مع استمرار عمليات الإنقاذ. كما أشارت التقارير إلى أن حوالي 120 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والعديد منهم في حالات حرجة. كما نزح أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم بحثا عن مأوى، حيث تم إيواؤهم في مراكز الطوارئ المؤقتة. كما تعرضت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى تدمير المحال التجارية.
وأفادت السلطات المحلية بأن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق وقتا طويلا، يمتد سنوات في المناطق الأكثر تضررا.
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