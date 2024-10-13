الخطوط البريطانية توقف الرحلات الــطــويـلــة بــســـبــب نـقـص قطـع الـغـيـار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيتأثر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اضطرت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬787‭ ‬دريملاينر‭. ‬

وقد‭ ‬أوقفت‭ ‬الشركة‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬ماليزيا‭ ‬كليا،‭ ‬وخفضت‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬بمعدل‭ ‬النصف،‭ ‬وعلقت‭ ‬الرحلات‭ ‬بين‭ ‬مطاري‭ ‬غاتويك‭ ‬و«نيويورك‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬كي‮»‬،‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭. ‬

وأفادت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬بأنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬بسبب‭ ‬التآكل‭ ‬في‭ ‬محركات‭ ‬‮«‬ترينت‭ ‬1000‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُشغل‭ ‬أسطولها‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬787‭ ‬دريملاينر‭. ‬وتسببت‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬شركة‭ ‬تصنيع‭ ‬المحركات‭ ‬‮«‬رولز‭ ‬رويس‮»‬‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬اللازمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطائرات‭ ‬قيد‭ ‬التشغيل‭. ‬

ويُقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬787‭ ‬التابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إيقافها‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬أسطول‭ ‬الشركة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإلغاءات‭ ‬بعد‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬رحلات‭ ‬طائرات‭ ‬787،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬عطلت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭. ‬

وأقرت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬بسرعة،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬العملاء‭ ‬المتأثرين‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬خيار‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬شريكة‭.‬