الخطوط البريطانية توقف الرحلات الــطــويـلــة بــســـبــب نـقـص قطـع الـغـيـار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ألغت الخطوط الجوية البريطانية المزيد من رحلات المسافات الطويلة بسبب نقص قطع غيار المحركات، ما أدى إلى توقف الطائرات، وفقا لما نقلته «الإندبندنت».
وسيتأثر الآلاف من المسافرين بهذا الإعلان بعد أن اضطرت الخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء سلسلة من الرحلات على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر.
وقد أوقفت الشركة رحلاتها إلى ماليزيا كليا، وخفضت عدد الرحلات إلى قطر بمعدل النصف، وعلقت الرحلات بين مطاري غاتويك و«نيويورك جي إف كي»، نتيجة هذا النقص في قطع الغيار.
وأفادت الخطوط الجوية البريطانية بأنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات بسبب التآكل في محركات «ترينت 1000» التي تُشغل أسطولها من طائرات بوينغ 787 دريملاينر. وتسببت مشكلات في سلسلة التوريد في جعل شركة تصنيع المحركات «رولز رويس» غير قادرة على توفير قطع الغيار اللازمة للحفاظ على الطائرات قيد التشغيل.
ويُقال إن ما لا يقل عن خمس طائرات بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية البريطانية قد تم إيقافها عن العمل، وهو ما يعادل 15% من أسطول الشركة. وتأتي هذه الإلغاءات بعد اضطرابات في الشهر الماضي أثرت على جدول رحلات طائرات 787، بالإضافة إلى تأخيرات في مراقبة الحركة الجوية التي عطلت عددا من الرحلات الجوية.
وأقرت الخطوط الجوية البريطانية بأنها لا تتوقع حل المشكلة بسرعة، لكنها أكدت أن معظم العملاء المتأثرين سيحصلون على خيار السفر في نفس اليوم أو السفر مع شركة طيران شريكة.
MENAFN13102024000055011008ID1108774675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.