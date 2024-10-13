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أماكن فيردي المقدسة: ارتباط الذات بما هو أبعد من العالم

10/13/2024 8:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

افتتحت‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬معرض‭ ‬الصور‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬للمصورة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬مارغريتا‭ ‬فيردي‭ ‬السبت‭ (‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭) ‬بمعرض‭ ‬آرت‭ ‬كونسبت‭. ‬

اختارت‭ ‬المصورة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬مارغريتا‭ ‬فيردي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الدينية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية،‭ ‬لتبرز‭ ‬الروحانية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬‮«‬استخدمت‭ ‬المصورة‭ ‬آلة‭ ‬تصوير‭ ‬كلاسيكية‭ ‬لتصوير‭ ‬صور‭ ‬احترافية‭ ‬بامتياز‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية‭ ‬وعربية‭ ‬مثل‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثقافات‮»‬‭.‬

تتحدى‭ ‬صور‭ ‬مارغريتا‭ ‬فيردي‭ ‬مفهوم‭ ‬الكمال‭ ‬التقني‭ ‬عبر‭ ‬تحويل‭ ‬التركيز‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الصورة‭. ‬تستحضر‭ ‬الأماكن‭ ‬النابضة‭ ‬ بالطاقة‭ ‬شعورا‭ ‬داخليا‭ ‬يدفع‭ ‬المرء‭ ‬الى‭ ‬استكشاف‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬المشاهد،‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬المباني‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬زارتها‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬التصميمات‭ ‬إلى‭ ‬تجسيد‭ ‬تجربة‭ ‬المكان‭ ‬المقدس‭ ‬بصورة‭ ‬ملموسة‭. ‬

تشير‭ ‬الأشكال‭ ‬الغامضة‭ ‬في‭ ‬العمارة‭ ‬المتنوعة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭. ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬هياكل‭ ‬جامدة،‭ ‬بل‭ ‬مساحات‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬عميقة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحجر‭ ‬وروح‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬انفراد‭. ‬تبدو‭ ‬أعمال‭ ‬فيردي‭ ‬وكأنها‭ ‬تطرح‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬يمكنها‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أرواح‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المساحات‭ ‬المقدسة‭. ‬يسعى‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رؤية‭ ‬تأملية‭ ‬تفكك‭ ‬طاقة‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬وسيطا‭ ‬بين‭ ‬عالمين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬بينهما‭. ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬هذه‭ ‬البيئات‭ ‬‮«‬منازل‭ ‬للطاقة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬الفضاء‭ ‬المقدس‭ ‬كمكان‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة‭. ‬إنها‭ ‬مساحات‭ ‬ديناميكية‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقة‭ ‬الحميمة‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والإله،‭ ‬وبين‭ ‬الذات‭ ‬العميقة‭ ‬والمطلق‭. ‬

بالنسبة‭ ‬لمارغريتا،‭ ‬تصبح‭ ‬المساحة‭ ‬المقدسة‭ ‬مكان‭ ‬تلتقي‭ ‬فيه‭ ‬الروح‭ ‬بالتساؤلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬الإجابات‭ ‬ومتصلة‭ ‬بالمطلق‭. ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تلتقطها‭ ‬فيردي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬الروحي‭ ‬عبر‭ ‬الزمان‭ ‬عبر‭ ‬ألوان‭ ‬وإضاءات‭ ‬حية‭ ‬تجعل‭ ‬الصورة‭ ‬تكاد‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭. ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التركيز‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬للصورة‭ ‬يعكس‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭ ‬ويعرقل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكمال‭. ‬تعيد‭ ‬تفاصيل‭ ‬المباني‭ ‬الطابع‭ ‬التاريخي‭ ‬للمساحات‭ ‬المقدسة،‭ ‬وتبرز‭ ‬الارتباط‭ ‬العميق‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬وهويات‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬انشأتها‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬الطابع‭ ‬العالمي‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقدس‭. ‬

تدعو‭ ‬فيردي‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الثبات‭ ‬واليقين‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬اللقطات‭ ‬الذي‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هشاشة‭ ‬عميقة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬المتأرجحة،‭ ‬تظهر‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬الحساسة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التأمل‭ ‬العميق‭. ‬قد‭ ‬تكشف‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬عن‭ ‬معان‭ ‬خفية‭ ‬تتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬الشكل‭ ‬المعماري‭ ‬وتخلق‭ ‬تجربة‭ ‬لقاء‭ ‬روحي‭ ‬يمزج‭ ‬بين‭ ‬التوقعات‭ ‬الواقعية‭ ‬والرمزية‭. ‬وهكذا‭ ‬تتحول‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬للحوار‭ ‬الروحي‭ ‬والحرية‭ ‬تحت‭ ‬ضوء‭ ‬قزحي‭ ‬يتغير‭ ‬باستمرار‭.‬

تلتقط‭ ‬زاوية‭ ‬الرؤية‭ ‬قلب‭ ‬المبنى‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬المشاهد‭ ‬الى‭ ‬النظر‭ ‬نحو‭ ‬مصدر‭ ‬الضوء‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬الزوار‭. ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المبنى‭ ‬كمدينة‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬رحلة‭ ‬جسدية‭ ‬وروحية‭. ‬تمثل‭ ‬المدينة‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬لأرواح‭ ‬متعددة‭ ‬ومكانا‭ ‬للتبادل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الجبال‭ ‬المحيطة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الرحلة‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬منها‭ ‬متغيرا‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭. ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬تتحول‭ ‬المساحة‭ ‬المقدسة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للعالم‭ ‬يحتضن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬والعادات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتطور‭ ‬الشخصي‭ ‬والجماعي‭. ‬

تتيح‭ ‬رؤية‭ ‬مارغريتا‭ ‬الروحانية‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬المقدسة‭ ‬رؤية‭ ‬مواقع‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬أماكن‭ ‬مقدسة‭ ‬للعلاقات‭ ‬أيضا،‭ ‬فهي‭ ‬تربط‭ ‬الذات‭ ‬بالعالم‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬منه‭. ‬

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