شـركـة الـفـنـادق الـوطـنـيـة تدعم مبادرة ((ابـتـسـامـة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسلّم‭ ‬الدعم‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬زاهر‭ ‬العجاوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الفنادق‭ ‬الوطنية،‭ ‬بحضور‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬فوزي‭ ‬مدير‭ ‬الجمعية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق؛‭ ‬تقدّم‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬الفنادق‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتلعب‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬المبادرة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الشامل‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭.‬

وأوضحَ‭ ‬الزياني‭ ‬أنّ‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬يشكل‭ ‬حافزًا‭ ‬إضافيّاً‭ ‬لها‭ ‬لمواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬ويمكنها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬برامجها‭ ‬المتنوعة‭ ‬وتطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تلبّي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج،‭ ‬وتحسين‭ ‬وصول‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬للأطفال‭ ‬وعائلاتهم؛‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬روح‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬لديهم،‭ ‬ويخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬بفعالية‭ ‬أكبر‭.‬

من‭ ‬جانبهِ‭ ‬أعربَ‭ ‬زاهر‭ ‬العجاوي،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم،‭ ‬وأكدَ‭ ‬العجاوي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬برفاهية‭ ‬الأطفال‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬