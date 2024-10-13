شـركـة الـفـنـادق الـوطـنـيـة تدعم مبادرة ((ابـتـسـامـة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدّمت شركة الفنادق الوطنية المالكة لفندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدنس آند سبا دعمًا لمبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم؛ وذلك بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة لتحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال فترة العلاج.
وتسلّم الدعم صباح عبد الرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية من السيد زاهر العجاوي الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الوطنية، بحضور عبد العظيم فوزي مدير الجمعية.
وفي هذا السياق؛ تقدّم صباح عبدالرحمن الزياني بخالص الشكر والتقدير لشركة الفنادق الوطنية على دعمها المستمر لمبادرة «ابتسامة»، مؤكداً أنّ هذه اللفتة الكريمة تعكس التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، وتلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهود المبادرة لتقديم الدعم الشامل النفسي والاجتماعي للأطفال المرضى وذويهم.
وأوضحَ الزياني أنّ الدعم الذي تحصل عليه «ابتسامة» يشكل حافزًا إضافيّاً لها لمواصلة جهودها ويمكنها من توسيع نطاق برامجها المتنوعة وتطوير مجموعة من الخدمات الحيوية التي تلبّي احتياجات الأطفال وعائلاتهم بشكل أفضل، بما في ذلك توفير المعدات اللازمة، وتغطية تكاليف العلاج، وتحسين وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية المتخصصة، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية تسهم في خلق أجواء إيجابية للأطفال وعائلاتهم؛ مما يعزز روح الأمل والتفاؤل لديهم، ويخلق بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم على مواجهة التحديات الصحية التي يواجهونها بفعالية أكبر.
من جانبهِ أعربَ زاهر العجاوي، عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر مع مبادرة «ابتسامة»، مشيدًا بالدور الإنساني الذي تقوم به المبادرة في دعم الأطفال المرضى وأسرهم، وأكدَ العجاوي أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، مضيفاً: «نسعى دائمًا لأن نكون جزءًا من الجهود التي تركز على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر برفاهية الأطفال ومساعدتهم على التغلب على التحديات الصحية».
MENAFN13102024000055011008ID1108774672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.