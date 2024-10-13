((ماركوم الخليج دنتسو)) تفوز بلقب أفضل وكالة إبداعية في البحرين لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نالت ماركوم الخليج دنتسو
– وهي وكالة شهيرة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان واتصالات التسويق
– لقب «أفضل وكالة إبداعية في البحرين لعام 2024»، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية المرموقة لعام 2024. ويُعد هذا التكريم إنجازاً مهماً لوكالة بحرينية وطنية تحتفل في هذا العام بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها وعملها على بناء العلامات التجارية المؤثرة.
وانطلاقاً من روحها العربية الأصيلة وفهمها المتعمق للسوق المحلية والإقليمية، قدمت ماركوم الخليج دنتسو باستمرار استراتيجيات ناجحة للعلامات التجارية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتكمن فلسفة ماركوم الخليج الدائمة وراء مبدأ «كن محلياً وفكر دولياً»، ما وضعها كخيار رائد ضمن شبكة دنتسو، التي تُعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الإعلام والتسويق الرقمي.
وتأتي هذه الجائزة تأكيداً لالتزام الوكالة الثابت بالإبداع والابتكار والتميز في مجال الدعاية والإعلان واتصالات التسويق. كما تتمتع ماركوم الخليج دنتسو وفريقها الموهوب من المبدعين المحترفين بسجل حافل من تنفيذ حملات إبداعية مؤثرة لمجموعة متنوعة من العملاء. إن هذا التكريم لا يجسد فقط جهود الوكالة الراسخة فحسب، بل ويمثل حافزاً لمزيد من الإبداع والابتكار.
وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ خميس المقلة رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير قائلاً: «يشرفنا أن نتلقى هذه الجائزة، وهي شهادة على العمل الجاد والتفاني الكبير من جانب فريقنا».
من جانبه، صرح الأستاذ ثامر المقلة العضو المنتدب للمجموعة قائلاً: «نحن ممتنون لعملائنا على ثقتهم ودعمهم اللامحدود، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا للارتقاء بمستوى صناعة الدعاية والإعلان واتصالات التسويق».
واستطرد الأستاذ ثامر المقلة في تصريحه قائلاً: «مع تطور المشهد الإعلاني، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، تمكنت ماركوم الخليج دنتسو بمهارة من التكيف مع تلك المتغيرات، وعززت تلك المرونة من ثقافة التفكير الإبداعي التي تنعكس في أعمالنا الحائزة العديد من الجوائز على مدار السنوات».
واختتم المقلة تصريحه بالقول: «يأتي فوزنا بجائزة أفضل وكالة إبداعية لعام 2024 بمثابة شهادة على تفاني الوكالة المستمر في الابتكار والتميز، وفيما نحتفل بمرور 50 عاماً من الإبداع والنجاح، ستواصل ماركوم الخليج دنتسو التزامها أكثر من أي وقت مضى بتقديم حلول استثنائية تعزز من نمو عملائنا في البحرين وخارجها، وهو إنجاز يشجعنا على مواصلة الارتقاء لضمان أن تكون المرحلة التالية من رحلتنا أكثر إبداعاً وتميزاً».
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