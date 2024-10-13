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((ماركوم الخليج دنتسو)) تفوز بلقب أفضل وكالة إبداعية في البحرين لعام 2024

10/13/2024 8:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نالت‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬دنتسو‭ ‬ ‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬شهيرة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬واتصالات‭ ‬التسويق‭ ‬ ‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬وكالة‭ ‬إبداعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬لوكالة‭ ‬بحرينية‭ ‬وطنية‭ ‬تحتفل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬وعملها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المؤثرة‭.‬

وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬روحها‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وفهمها‭ ‬المتعمق‭ ‬للسوق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬قدمت‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬دنتسو‭ ‬باستمرار‭ ‬استراتيجيات‭ ‬ناجحة‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتكمن‭ ‬فلسفة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬الدائمة‭ ‬وراء‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬كن‭ ‬محلياً‭ ‬وفكر‭ ‬دولياً‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬وضعها‭ ‬كخيار‭ ‬رائد‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬دنتسو،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والتسويق‭ ‬الرقمي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬الوكالة‭ ‬الثابت‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬واتصالات‭ ‬التسويق‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬دنتسو‭ ‬وفريقها‭ ‬الموهوب‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬المحترفين‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬إبداعية‭ ‬مؤثرة‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬لا‭ ‬يجسد‭ ‬فقط‭ ‬جهود‭ ‬الوكالة‭ ‬الراسخة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ويمثل‭ ‬حافزاً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الأستاذ‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نتلقى‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وهي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فريقنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬الأستاذ‭ ‬ثامر‭ ‬المقلة‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬للمجموعة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لعملائنا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬اللامحدود،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬صناعة‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬واتصالات‭ ‬التسويق‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬الأستاذ‭ ‬ثامر‭ ‬المقلة‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تطور‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلاني،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بالتقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬تمكنت‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬دنتسو‭ ‬بمهارة‭ ‬من‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬المتغيرات،‭ ‬وعززت‭ ‬تلك‭ ‬المرونة‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬أعمالنا‭ ‬الحائزة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬المقلة‭ ‬تصريحه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬فوزنا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬وكالة‭ ‬إبداعية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬تفاني‭ ‬الوكالة‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز،‭ ‬وفيما‭ ‬نحتفل‭ ‬بمرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والنجاح،‭ ‬ستواصل‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬دنتسو‭ ‬التزامها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬استثنائية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬يشجعنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬رحلتنا‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعاً‭ ‬وتميزاً‮»‬‭.‬

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