بنك البحرين الإسلامي يختتم مبادرة ((هاكاثون الاستدامة)) بدعم من إنجاز البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة
البحرين
نظم بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وإنجاز البحرين، الحفل الختامي لمبادرة «هاكاثون
بنك البحرين الإسلامي للاستدامة»،
وقد
حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء وممثلي الشركات الوطنية والخاصة.
وتهدف هذه المبادرة، التي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر بالمقر الرئيسي لصندوق الأمل بمنطقة السيف، وبمشاركة أكثر من 100 طالب من 10 جامعات رائدة محليًا، إلى تمكين الأفراد المشاركين من طلبة الجامعات من تطوير حلول مبتكرة لتحديات وقضايا الاستدامة الراهنة في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أعرب وزير النفط والبيئة عن الفخر والاعتزاز بدعم هذه المبادرة المتميزة، التي تؤكد التزام بنك البحرين الإسلامي بالإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بملف البيئة كالوصول إلى الحياد الكربوني وتعزيز الاستدامة، ووضعها ضمن ركائز استراتيجياته، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الطموحة تنبثق ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشباب على المساهمة في إيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة التي من شأنها مواجهة التحديات البيئية.
من جانبها، قالت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: «تؤكد
مبادرة
الهاكاثون
التزام بنك البحرين الإسلامي الراسخ
بدعم
الاستدامة والابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا للبيئة، وهو ما نطمح إليه من خلال إيجاد منصة تتيح الفرصة أمام قادة المستقبل لإطلاق العنان والتفكير بشكل إبداعي وتعاوني، وابتكار حلول ناجحة لمواجهة أبرز القضايا البيئية الراهنة،
حيث
ينبثق
ذلك
من إدراكنا للإمكانات الهائلة والواعدة التي يتمتع بها شبابنا، وإيماننا بقدراتهم على إحداث تغيير مؤثر».
بدورها، أكدت هناء
سرواني الرئيس التنفيذي
لإنجاز البحرين تشوقها لرؤية ثمار
الهاكاثون
الذي يعكس الدور المحوري الذي يلعبه الشباب بصفتهم شركاء في وضع الحلول المبتكرة وخلق مستقبل أكثر استدامة، وتمكن الطلبة والموهوبين في هذا
الهاكثون
من إثبات أنفسهم كصناع للتغيير وقادة للغد، وذلك من خلال مواجهتهم بإبداع وجدارة لتحديات العالم
الحقيقي، معربة عن بالغ الفخر والاعتزاز بدعم هذه المبادرة التي تتماشى مع رؤية إنجاز البحرين المتمثلة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، وبما يتوافق مع رسالة المؤسسة المتمثلة في إلهام الجيل المستقبلي وإعدادهم ليكونوا شركاء في التنمية.
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