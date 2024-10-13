بنك البحرين الإسلامي يختتم مبادرة ((هاكاثون الاستدامة)) بدعم من إنجاز البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BisB

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬بمنطقة‭ ‬السيف،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جامعات‭ ‬رائدة‭ ‬محليًا،‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتحديات‭ ‬وقضايا‭ ‬الاستدامة‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المتميزة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنوطة‭ ‬بملف‭ ‬البيئة‭ ‬كالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ووضعها‭ ‬ضمن‭ ‬ركائز‭ ‬استراتيجياته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الطموحة‭ ‬تنبثق‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وتشجع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭.‬

‎ من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬تؤكد

مبادرة

الهاكاثون

التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الراسخ

بدعم

الاستدامة‭ ‬والابتكار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضرارًا‭ ‬وإنصافًا‭ ‬للبيئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬منصة‭ ‬تتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬والتفكير‭ ‬بشكل‭ ‬إبداعي‭ ‬وتعاوني،‭ ‬وابتكار‭ ‬حلول‭ ‬ناجحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬الراهنة،‮

‬حيث‮

‬ينبثق

ذلك

من‭ ‬إدراكنا‭ ‬للإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬والواعدة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬شبابنا،‭ ‬وإيماننا‭ ‬بقدراتهم‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬مؤثر‮»‬‭.‬

‎ بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬هناء

سرواني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‮

‬لإنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬تشوقها‭ ‬لرؤية‭ ‬ثمار

الهاكاثون

الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الشباب‭ ‬بصفتهم‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬وخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬وتمكن‭ ‬الطلبة‭ ‬والموهوبين‭ ‬في‭ ‬هذا

الهاكثون

من‭ ‬إثبات‭ ‬أنفسهم‭ ‬كصناع‭ ‬للتغيير‭ ‬وقادة‭ ‬للغد،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواجهتهم‭ ‬بإبداع‭ ‬وجدارة‭ ‬لتحديات‭ ‬العالم

الحقيقي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬المؤسسة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬الجيل‭ ‬المستقبلي‭ ‬وإعدادهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬التنمية‭.‬