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الملك يتلقى برقية شكر من رئيسة مولدوفا

10/13/2024 8:05:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬مولدوفا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬فخامتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬الاستقلال‭ ‬لجمهورية‭ ‬مولدوفا‭.‬

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