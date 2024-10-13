وزير الخارجية يبحث مع سفيرة صربيا تنمية التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، السيدة تاتيانا جارتشيفيتش، سفيرة جمهورية صربيا المعينة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة، وبحث السبل الكفيلة بتنمية التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
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