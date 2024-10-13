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وزير الخارجية يبحث مع سفيرة صربيا تنمية التعاون المشترك

10/13/2024 8:05:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬السيدة‭ ‬تاتيانا‭ ‬جارتشيفيتش،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وبحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬‮
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