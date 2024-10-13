الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي النواب والشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬أخلص‭ ‬عبارات‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتشريف‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

‮

‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬كانت‭ ‬نبراسًا‭ ‬نستضيء‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء،‭ ‬للوفاء‭ ‬بتطلعات‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العزة‭ ‬والمجد‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية؛‭ ‬وأن‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬والمساندة‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لهما‭ ‬مما‭ ‬يشد‭ ‬من‭ ‬أزرنا‭ ‬ويقوّي‭ ‬عزيمتنا‭ ‬ويحملنا‭ ‬المسؤولية‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وشعب‭ ‬المملكة‭ ‬الوفي،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬جلالته‭ ‬ذخرًا‭ ‬للمملكة‭ ‬وقائدًا‭ ‬لمسيرتها‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬عليه‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬عظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لتفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب؛‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية؛‭ ‬معاهدًا‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬وتفان‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وأن‭ ‬يبقيه‭ ‬سندًا‭ ‬وعزًّا‭ ‬وذخرًا‭ ‬للوطن‭ ‬وأن‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬مسيرة‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭.‬

حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يشرفني‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬باسمي‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬إخواني‭ ‬وأخواتي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي،‭ ‬أزكى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان،‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لتفضل‭ ‬جلالتكم‭ -‬أيدكم‭ ‬الله‭- ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والإيذان‭ ‬ببدء‭ ‬دور‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المباركة،‭ ‬والعمل‭ ‬الوطني‭ ‬المثمر،‭ ‬مستنيرين‭ ‬دائما‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالتكم‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وماضين‭ ‬على‭ ‬نهجكم‭ ‬السامي،‭ ‬وعلى‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬المتينة،‭ ‬التي‭ ‬ترسّخت‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالتكم‭ ‬رعاكم‭ ‬الله‭.‬

وإنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لجلالتكم‭ ‬عن‭ ‬الثناء‭ ‬والإشادة‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضلتم‭ ‬بها‭ ‬جلالتكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لتكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬لما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬معانٍ‭ ‬وطنية‭ ‬راسخة،‭ ‬رسمت‭ ‬معالم‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ثقتنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ -‬بمشيئة‭ ‬الله‭- ‬وبفضل‭ ‬قيادتكم‭ ‬الحكيمة‭ ‬ورؤاكم‭ ‬السديدة،‭ ‬ونهجكم‭ ‬القويم،‭ ‬مرحلة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالخير‭ ‬والتطور‭ ‬والتقدم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن‭ ‬وازدهاره،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،

نعاهد‭ ‬جلالتكم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬وتفان‭ ‬وإخلاص،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تقودونها‭ -‬حفظكم‭ ‬الله‭- ‬بكل‭ ‬حنكة‭ ‬وحكمة‭ ‬واقتدار،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬ويحقق‭ ‬الرفاه‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬نعضد‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الخيّرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭.‬

سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالتكم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ويبقيكم‭ ‬سندًا‭ ‬وعزًّا‭ ‬وذخرًا‭ ‬للوطن،‭ ‬وأن‭ ‬تتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالتكم‭ ‬الحكيمة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

كلمات دالة