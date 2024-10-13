الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي النواب والشورى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
رفع رئيس مجلس النواب، في برقيته إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أخلص عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة تفضل جلالته بتشريف مجلسي الشورى والنواب في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وأكد أن مضامين الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة كانت نبراسًا نستضيء به في طريق الخير والنماء، للوفاء بتطلعات جلالته في خدمة المواطن، وتحقيق العزة والمجد لمملكتنا الغالية؛ وأن الدعم المستمر والمساندة المتواصلة من جلالته لمجلس النواب لهما مما يشد من أزرنا ويقوّي عزيمتنا ويحملنا المسؤولية أمام الله تعالى وشعب المملكة الوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يديم جلالته ذخرًا للمملكة وقائدًا لمسيرتها وأن ينعم عليه بدوام الصحة والسعادة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
رفع رئيس مجلس الشورى في برقيته عظيم التقدير والامتنان، لتفضل جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب؛ مشيدًا بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالته في هذه المناسبة الوطنية؛ معاهدًا جلالته على المضي في ترسيخ الثوابت الوطنية، ومواصلة العمل بكل جد وتفان سائلًا المولى عزّ وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، وأن يبقيه سندًا وعزًّا وذخرًا للوطن وأن تتواصل في ظل قيادة جلالته مسيرة الازدهار والنماء.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني يا صاحب الجلالة، باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي، أزكى آيات الشكر والعرفان، وعظيم التقدير والامتنان، لتفضل جلالتكم -أيدكم الله- بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والإيذان ببدء دور جديد من فصول المسيرة الديمقراطية المباركة، والعمل الوطني المثمر، مستنيرين دائما بتوجيهات جلالتكم الحكيمة، وماضين على نهجكم السامي، وعلى الثوابت الوطنية المتينة، التي ترسّخت مع بدء العهد الإصلاحي الزاهر لجلالتكم رعاكم الله.
وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نعرب لجلالتكم عن الثناء والإشادة بالكلمة السامية التي تفضلتم بها جلالتكم في هذه المناسبة الوطنية، لتكون مصدر إلهام لنا جميعا، لما تضمنته من معانٍ وطنية راسخة، رسمت معالم مستقبل الوطن الغالي، مؤكدين ثقتنا الكبيرة في أن تكون المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني -بمشيئة الله- وبفضل قيادتكم الحكيمة ورؤاكم السديدة، ونهجكم القويم، مرحلة زاخرة بالخير والتطور والتقدم، بما يسهم في استدامة رفعة الوطن وازدهاره، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وحصد المزيد من النجاحات في شتى مجالات العمل الوطني.
جلالة الملك المعظم حفظكم الله،
نعاهد جلالتكم على المضي في ترسيخ الثوابت الوطنية، ومواصلة العمل بكل جد وتفان وإخلاص، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التي تقودونها -حفظكم الله- بكل حنكة وحكمة واقتدار، بما يعزز من مكانة الوطن الغالي ويحقق الرفاه والاستقرار والأمن والأمان للمواطنين، وأن نعضد الجهود والمساعي الخيّرة لتحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيز السلام والاستقرار والأمن والأمان، والنهوض بالتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات.
سائلين المولى عزّ وجل أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية، ويبقيكم سندًا وعزًّا وذخرًا للوطن، وأن تتواصل مسيرة الازدهار والنماء في وطننا الغالي، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
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