الملك يشكر ولي العهد رئيس الوزراء:نقدر الاستعداد الدائم لترجمة الرؤى والتوجيهات إلى برامج ومشروعات وطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ابننا‭ ‬العزيز‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

ببالغِ‭ ‬الشُّكرِ‭ ‬ووافر‭ ‬التَّقديرِ‭ ‬تلقينا‭ ‬تهانِي‭ ‬سُموِّكم‭ ‬حفظَكم‭ ‬اللهُ‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحنا‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التَّشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬هذه‭ ‬التَّهنئة‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬معانٍي‭ ‬الإخلاص‭ ‬والمحبة‭ ‬والوفاء‭ ‬للنهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬ولثوابتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬والسير‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعبنا‭ ‬الوفي،‭ ‬والرفعة‭ ‬لبلدنا‭ ‬العزيز‭. ‬مُعربين‭ ‬لسُموكم‭ ‬العزيزِ‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬الكبير،‭ ‬لما‭ ‬تضمنته‭ ‬البرقية‭ ‬من‭ ‬طيب‭ ‬المشاعر‭ ‬المخلصة،‭ ‬والاستعدادٍ‭ ‬الدائم،‭ ‬لترجمة‭ ‬ِالرُؤى‭ ‬والتوجيهات،‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬ومشروعاتٍ‭ ‬وطنية،‭ ‬تسهمُ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

ولقد‭ ‬سرنا‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬سموكم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬لاستكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتسريع‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬الإعداد‭ ‬لنسختها‭ ‬القادمة‭ ‬2050م،‭ ‬وبناء‭ ‬الخطط‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬وحماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المتكاملة،‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬نهجنا‭ ‬الإصلاحيِّ‭ ‬الذي‭ ‬رسمنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مَساراتِ‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

وإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬بفضلِ‭ ‬تضافرِ‭ ‬جهودِ‭ ‬سموِّكم‭ ‬الخيِّرةِ‭ ‬والمخلصين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬والشراكةِ‭ ‬الوطيدةِ‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعيةِ،‭ ‬مُعبرين‭ ‬عن‭ ‬عَظِيمِ‭ ‬الاعتزازِ‭ ‬بما‭ ‬تحقَّقَ‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬وتطوُّرٍ‭ ‬مشهودٍ،‭ ‬وبما‭ ‬تبذلونَهُ‭ ‬من‭ ‬جَهدٍ‭ ‬مُتَواصِلٍ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالاتِ‭ ‬لتحقيقِ‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬الجميعُ‭ ‬من‭ ‬تَطَلُّعات‭ ‬وطموحات‭.‬

سائلين‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظَ‭ ‬سُموكم،‭ ‬ودمتم‭ ‬سموكم‭ ‬سالمين‭.‬

والدكـــم

حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

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