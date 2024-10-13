تايوان ترصد حاملة طائرات صينية وجيش بكين يقول ((مستعد للمعركة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تايبيه‭ -(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬تايوان‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬صينية‭ ‬أبحرت‭ ‬جنوبي‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬للمعركة‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬بكين‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭. ‬وتعتبر‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬تايوان‭ ‬ذات‭ ‬الحكم‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أراضيها،‭ ‬وتنتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التايواني‭ ‬لاي‭ ‬تشينج‭ ‬تي‭ ‬وتصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انفصالي‮»‬‭. ‬ويقوم‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬بعمليات‭ ‬منتظمة‭ ‬حول‭ ‬الجزيرة‭. ‬

وقال‭ ‬لاي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬مهم‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬تمثيل‭ ‬تايوان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تايبيه‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬للتصدي‭ ‬لتحديات‭ ‬مثل‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬واتسمت‭ ‬لهجته‭ ‬بالحسم‭ ‬والتصالح‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬الصين‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التايوانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬صينية‭ ‬تقودها‭ ‬الحاملة‭ (‬لياونينج‭) ‬دخلت‭ ‬المياه‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬باشي‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهادي‭ ‬وتفصل‭ ‬تايوان‭ ‬عن‭ ‬الفلبين‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬غرب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التايوانية‭ ‬تراقب‭ ‬التطورات‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬و‮«‬تتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬والرد‭ ‬المناسبين‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬قبل‭ ‬خطاب‭ ‬لاي‭ ‬إن‭ ‬خطابه‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بمناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬صينية‭ ‬بعد‭ ‬أحدث‭ ‬مناورات‭ ‬أجرتها‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عقاب‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬تولي‭ ‬لاي‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشهر‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬نشرت‭ ‬قيادة‭ ‬المسرح‭ ‬الشرقي‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الصيني‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬دعائي‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬مشتركة‭ ‬وقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬متنقلة‭ ‬يجري‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬أماكنها‭ ‬ومركبات‭ ‬هجومية‭ ‬برمائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خريطة‭ ‬صغيرة‭ ‬لتايوان‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬حروف‭ ‬الأبجدية‭ ‬الصينية‭. ‬

ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬الصين‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬تايوان‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬أمس‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬مكتب‭ ‬الصين‭ ‬لشؤون‭ ‬تايوان‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬تايواني‭ ‬لرويترز‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬نظرا‭ ‬لحساسية‭ ‬المسألة‭ ‬إنهم‭ ‬يواصلون‭ ‬مراقبة‭ ‬الوضع‭ ‬حول‭ ‬الجزيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعليقات‭ ‬الإعلام‭ ‬الصيني‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬لاي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭.‬