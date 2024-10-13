تايوان ترصد حاملة طائرات صينية وجيش بكين يقول ((مستعد للمعركة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تايبيه -(رويترز): قالت تايوان إن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت جنوبي البلاد أمس الأحد، ونشر الجيش الصيني مقطع فيديو قال فيه إنه «مستعد للمعركة» وسط مخاوف في تايبيه من احتمال تنفيذ بكين جولة جديدة من المناورات العسكرية. وتعتبر الصين أن تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزء من أراضيها، وتنتقد الرئيس التايواني لاي تشينج تي وتصفه بأنه «انفصالي». ويقوم الجيش الصيني بعمليات منتظمة حول الجزيرة.
وقال لاي في خطاب مهم بمناسبة اليوم الوطني الأسبوع الماضي إن الصين لا يحق لها تمثيل تايوان، إلا أن تايبيه مستعدة للعمل مع بكين للتصدي لتحديات مثل تغير المناخ. واتسمت لهجته بالحسم والتصالح في آن واحد، لكن ذلك أثار حفيظة الصين. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن مجموعة حاملة طائرات صينية تقودها الحاملة (لياونينج) دخلت المياه القريبة من قناة باشي التي تربط بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بالمحيط الهادي وتفصل تايوان عن الفلبين. وذكرت أن مجموعة حاملة الطائرات من المتوقع أن تدخل غرب المحيط الهادي.
وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية تراقب التطورات من كثب و«تتوخى الحذر والرد المناسبين»، دون الخوض في تفاصيل. وقالت مصادر أمنية في تايوان قبل خطاب لاي إن خطابه قد يدفع الصين إلى القيام بمناورات عسكرية صينية بعد أحدث مناورات أجرتها في مايو أيار ووصفتها بأنها «عقاب» ردا على خطاب تولي لاي الرئاسة في ذلك الشهر.
وفي وقت سابق أمس، نشرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني مقطع فيديو دعائي على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. وظهر في المقطع طائرات مقاتلة تنفذ عمليات مشتركة وقاذفات صواريخ متنقلة يجري وضعها في أماكنها ومركبات هجومية برمائية، بالإضافة إلى خريطة صغيرة لتايوان داخل أحد حروف الأبجدية الصينية.
ولم تستبعد الصين استخدام القوة للسيطرة على تايوان. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات خارج ساعات العمل أمس. ولم يرد مكتب الصين لشؤون تايوان بعد على طلب للتعليق. وقال مسؤول أمني تايواني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة إنهم يواصلون مراقبة الوضع حول الجزيرة، بالإضافة إلى تعليقات الإعلام الصيني عن خطاب لاي في اليوم الوطني.
MENAFN13102024000055011008ID1108774619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.