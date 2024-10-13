أمريكا: إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة بإيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭/‬القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬شبكة‭ (‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قلصت‭ ‬نطاق‭ ‬أهداف‭ ‬ردها‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬ليقتصر‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬للطاقة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬قصوى‭ ‬تحسبا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬إذ‭ ‬تقاتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تهدد‭ ‬طهران،‭ ‬وهي‭ ‬منتج‭ ‬رئيسي‭ ‬للنفط،‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لهجوم‭. ‬

وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وكذلك‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قياديي‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬لم‭ ‬تذكرهم‭ ‬بالاسم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستستهدف‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬أو‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬اغتيال،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬نهائية‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬الرد‭ ‬وتوقيته‭. ‬ونقلت‭ (‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬يوم‭ ‬الغفران‭ ‬اليهودية‭ ‬الحالية‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭. ‬واندلع‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعما‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬واحتدم‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬يواصل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لتفكيك‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬اليوم‭ ‬المنصرم‭ ‬هاجم‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬200‭ ‬هدف‭ ‬تقريبا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬لبنان‭ ‬وجنوبه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلايا‭ ‬إرهابية‭ ‬وقاذفات‭ ‬ومواقع‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬ومواقع‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬