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وصول طائرة مساعدات إيرانية جديدة إلى سوريا مخصصة للفارين من لبنان

10/13/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصلت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬طائرة‭ ‬إيرانية‭ ‬محملة‭ ‬بمساعدات‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬اللاذقية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬مخصّصة‭ ‬لدعم‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المجاور،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬في‭ ‬شحنة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تدفق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬سانا‭: ‬‮«‬وصلت‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬اللاذقية‭ ‬الدولي‭ ‬طائرة‭ ‬محملة‭ ‬بمساعدات‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬لدعم‭ ‬ومساعدة‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وتشمل‭ ‬المساعدات‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وإغاثية‭ ‬وطبية‭. ‬وتمّ‭ ‬افراغ‭ ‬الحمولة‭ ‬‮«‬بالتعاون‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬حميميم،‭ ‬وفق‭ ‬سانا‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬الوكالة‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تفريغ‭ ‬الحمولة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬حمولة‭ ‬الطائرة‭ ‬شملت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬ألف‭ ‬صندوق‭ ‬يضم‭ ‬مصابيح‭ ‬كهربائية‭ ‬ومعدات‭ ‬للطبخ،‭ ‬ومواد‭ ‬غذائية‭ ‬معلبة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬خيمة‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‮»‬‭. ‬

ودفع‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬منهم‭ ‬سوريون،‭ ‬إلى‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬نحو‭ ‬سوريا‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬يضطر‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭. ‬فخلال‭ ‬حرب‭ ‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬33‭ ‬يوما‭ ‬هرب‭ ‬قرابة‭ ‬250‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬غادر‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬ثالث،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬180‭ ‬ألفا‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬مضيفة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬عامة‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬لجأ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬الى‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬عددهم‭ ‬تجاوز‭ ‬المليوني‭ ‬شخص‭. ‬وشهدت‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومجموعات‭ ‬معارضة،‭ ‬لكنّها‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومعيشية‭. ‬وتعتبر‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬أن‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ ‬يشكلون‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتطالب‭ ‬بعودتهم‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭. ‬

وأدت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬اكتوبر‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وجاء‭ ‬استهداف‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬غداة‭ ‬اتهام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بنقل‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬قتالية‭ ‬حساسة‮»‬‭ ‬عبره‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بتهريب‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬القتالية‭ ‬ولن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬إذا‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وقصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬المعبر،‭ ‬واستهدفت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬اكتوبر‭ ‬طريقا‭ ‬يصل‭ ‬بين‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭ ‬ومنطقة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬استهدفت‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬أدت‭ ‬إحداها‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين،‭ ‬وأربعة‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬اثنان‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‮»‬‭.‬

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