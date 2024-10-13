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لبنان يدين دعوة نتنياهو لجوتيريش بسحب قوات اليونيفيل

10/13/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أدان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس،‭ ‬دعوة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬بسحب‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬على‭ ‬الفور‭.

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الاتي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العدو‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بالعدوان‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬حاصدا‭ ‬الشهداء‭ ‬والضحايا‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬وصف‭ ‬له،‭ ‬بل‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬عدوانيته‭ ‬ايضا‭ ‬تجاه‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬اليونيفيل‮»‬‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬وجههه‭ ‬نتنياهو‭ ‬الى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإبعاد‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يمثل‭ ‬فصلا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬العدو‭ ‬بعدم‭ ‬الامتثال‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وقراراتها‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وهذا‭ ‬التصريح‭ ‬برسم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حافزا‭ ‬جديدا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الموقف‭ ‬المناسب،‭ ‬بعدما‭ ‬انقلب‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬النداء‭ ‬الفرنسي‭ -‬الأمريكي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬وعربية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.

وتابع‭: ‬‮«‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬يدين‭ ‬موقف‭ ‬نتنياهو‭ ‬والعدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬اليونيفيل،‭ ‬يجدد‭ ‬تمسكه‭ ‬بالشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وبالقرار‭ ‬1701‭ ‬وبدور‭ ‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬وتعاونها‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الجيش،‭ ‬ويطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بموقف‭ ‬حازم‭ ‬يوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬أيضا‮»‬‭.

وقالت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬إنّ‭ ‬دبابتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬دخلتا‭ ‬أحد‭ ‬مواقعها‭ ‬‮«‬عنوة‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬لبنانية‭ ‬حدودية،‭ ‬بعد‭ ‬منع‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬وحداتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬المرور‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬حدودية‭ ‬أخرى‭. ‬

وأوردت‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬عبور‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬رامية،‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬دبابتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ميركافا‭ ‬تابعتان‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتدمير‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للموقع‭ ‬ودخلتاه‭ ‬عنوة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬غادرتا‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬45‭ ‬دقيقة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬رشقات‭ ‬نارية‭ ‬لاحقا‭ ‬شمال‭ ‬الموقع‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انبعاث‭ ‬دخان‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬عانى‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬‮«‬15‭ ‬جندي‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬ذلك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تهيج‭ ‬الجلد‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬المعدة‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬أوقفوا‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬لوجستية‭ ‬شديدة‭ ‬الأهمية‭ ‬لليونيفيل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ومنعوها‭ ‬من‭ ‬المرور‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭. ‬

وقالت‭ ‬القوة‭ ‬الاممية‭ ‬إن‭ ‬عناصرها‭ ‬تعرضوا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الناقورة‭ ‬اللبنانية‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬قيادتها،‭ ‬وفي‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭. ‬

والسبت‭ ‬أدانت‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬القوة،‭ ‬بينها‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والهند،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬‮«‬بشدة‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬حفظة‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬أفعال‭ ‬كهذه‭ ‬فورا‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‮»‬‭. ‬

وتنتشر‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وهذه‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9500‭ ‬جندي‭. ‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬للقوة‭ ‬مراقبة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬حدا‭ ‬لحرب‭ ‬استمرت‭ ‬33‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

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