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الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على لبنان ويخوض قتالا بريا مع مقاتلي حزب الله

10/13/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬ووسّعت‭ ‬نطاقها،‭ ‬بينما‭ ‬خاضت‭ ‬قواتها‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬أمس‭.‬

وأفاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأنّه‭ ‬تصدّى‭ ‬لمحاولات‭ ‬تسلّل‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،

بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسر‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬جنوبا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬إعلان‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ RT ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الواقعة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬والفيديو‭ ‬المنشور‭ ‬قديم‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنّ‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬اشتبكت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ (‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭) ‬ودمّرت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإرهابية‭ ‬للحزب‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‮»‬‭.

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنّ‭ ‬مقاتليه‭ ‬فجروا‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬و«اشتبكوا‭ ‬معها‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التسلل‮»‬‭ ‬من‭ ‬موقعين‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬رامية‭. ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأنّه‭ ‬استهدف‭ ‬تجمّعا‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬بضع‭ ‬كيلومترات‭ ‬شرقا‭ ‬من‭ ‬رامية‭. ‬

وأضاف‭ ‬الحزب‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬اشتبكوا‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬تسلل‭ ‬قوات‭ ‬مشاة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مرتفع‭ ‬كنعان‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بليدا‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬وإطلاق‭ ‬النيران‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬معقلا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬نفذ‭ ‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬قرابة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلا‭ ‬ربع‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مستهدفا‭ ‬المسجد‭ ‬القديم‭ ‬وسط‭ ‬بلدة‭ ‬كفرتبنيت،‭ ‬ودمره‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬إصابة‭ ‬مسعفين‭ ‬تابعين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أرسلهم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭. ‬

وأدّت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬قرابة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلا‭ ‬ربعا‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مستهدفا‭ ‬المسجد‭ ‬القديم‭ ‬وسط‭ ‬بلدة‭ ‬كفرتبنيت،‭ ‬ودمره‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كفرتبنيت‭ ‬فؤاد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ياسين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬القرية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانية‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬خسرت‭ ‬معلما‭ ‬‮«‬له‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأهالي‭ ‬الضيعة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬المناسبات،‭ ‬العائلات‭ ‬تجتمع‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬التي‭ ‬بقربه‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬بناءه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬سنة‭. ‬ومساء‭ ‬السبت،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬سوقا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭. ‬

وبدت‭ ‬السوق‭ ‬أشبه‭ ‬بمنطقة‭ ‬منكوبة‭ ‬مع‭ ‬محال‭ ‬استحالت‭ ‬أكواما‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬أنحائها‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان،‭ ‬وسكان‭ ‬يعاينون‭ ‬الدمار‭ ‬ويبكون‭ ‬قلب‭ ‬مدينتهم‭ ‬النابض‭ ‬وذكرياتهم‭. ‬

بتأثر،‭ ‬يصف‭ ‬طارق‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬صدق‭ ‬ما‭ ‬يشاهده‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬‮«‬وكأنه‭ ‬زلزال‭ ‬حلّ‭ ‬بسوق‭ ‬النبطية،‭ ‬سوق‭ ‬دمر‭ ‬بأكمله‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬دعا‭ ‬الجيش‭ ‬سكان‭ ‬21‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إخلائها‭. ‬

وبعد‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أحصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬داخل‭ ‬لبنان،‭ ‬مع‭ ‬فرار‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬سوريون،‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬منذ‭ ‬تكثيف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭.‬

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