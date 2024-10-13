حلبة لوسيل تستضيف سباقا للمواهب النسائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): تستضيف حلبة لوسيل الدولية سباقا لأكاديمية الفورمولا-1، يضم أصغر وألمع المواهب النسائية في العالم، من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين، وذلك على هامش جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا-1 2024.
وقالت الحلبة، في بيان لها أمس، إنها تتأهب لاستقبال أفضل سائقي الفورمولا-1 في العالم بعد شهرين من الآن للمشاركة في سباق جائزة قطر الكبرى، وذلك بالتزامن مع استضافتها لسباق آخر يقام على هامش سباق الفورمولا-1.
وأضافت أنه من المتوقع أن يساهم هذا السباق الجديد في تعزيز أجواء الإثارة والتشويق والحماس لدى عشاق السباقات في مهرجان رياضة المحركات الذي سيستمر مدة ثلاثة أيام في شتاء العام الحالي.
وأوضحت أن أكاديمية الفورمولا-1، التي تنظم سلسلة من السباقات الحماسية للغاية المخصصة للفتيات والشابات في الفئة العمرية ما بين 16 و25 عاما، ستعقد سباقا في دولة قطر على هامش فعاليات بطولة العالم للفورمولا-1.
وتلتزم هذه المبادرة العالمية بتسريع وتيرة التغيير عبر إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سباقات الفورمولا-1، وزيادة عدد السائقات المشاركات في سباقات المحركات، وهو ما يساعد على دفعهن إلى أعلى المستويات في هذه الرياضة المثيرة.
وتسلط المبادرة كذلك الضوء على المواهب الاستثنائية من الرياضيات الشابات اللاتي يضفين طبقةً إضافيةً من الإثارة على مضمار السباق للمشجعين والمتفرجين، بدعم من منصة الفورمولا-1 العالمية الفريدة.
ويعد هذا السباق قبل الأخير في سلسلة الجولات الست التي تنظمها أكاديمية الفورمولا-1، بعد إقامة السباقات السابقة في حلبات بالسعودية، وميامي، وإسبانيا، وهولندا، وسنغافورة. ومن المقرر أن تختتم سلسلة الجولات بالسباق النهائي في جزيرة ياس بالإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.
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