حلبة لوسيل تستضيف سباقا للمواهب النسائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭ (‬قنا‭): ‬تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬سباقا‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الفورمولا‭-‬1،‭ ‬يضم‭ ‬أصغر‭ ‬وألمع‭ ‬المواهب‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبلين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬للفورمولا‭-‬1‭ ‬2024‭.‬

وقالت‭ ‬الحلبة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس،‭ ‬إنها‭ ‬تتأهب‭ ‬لاستقبال‭ ‬أفضل‭ ‬سائقي‭ ‬الفورمولا‭-‬1‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استضافتها‭ ‬لسباق‭ ‬آخر‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭-‬1‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أجواء‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬والحماس‭ ‬لدى‭ ‬عشاق‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬رياضة‭ ‬المحركات‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬شتاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفورمولا‭-‬1،‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الحماسية‭ ‬للغاية‭ ‬المخصصة‭ ‬للفتيات‭ ‬والشابات‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و25‭ ‬عاما،‭ ‬ستعقد‭ ‬سباقا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭-‬1‭.‬

وتلتزم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬العالمية‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التغيير‭ ‬عبر‭ ‬إزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭-‬1،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السائقات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬المحركات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬دفعهن‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬المثيرة‭.‬

وتسلط‭ ‬المبادرة‭ ‬كذلك‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬من‭ ‬الرياضيات‭ ‬الشابات‭ ‬اللاتي‭ ‬يضفين‭ ‬طبقةً‭ ‬إضافيةً‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السباق‭ ‬للمشجعين‭ ‬والمتفرجين،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬الفورمولا‭-‬1‭ ‬العالمية‭ ‬الفريدة‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الجولات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفورمولا‭-‬1،‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬السباقات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬حلبات‭ ‬بالسعودية،‭ ‬وميامي،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬وهولندا،‭ ‬وسنغافورة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬سلسلة‭ ‬الجولات‭ ‬بالسباق‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ياس‭ ‬بالإمارات‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬



