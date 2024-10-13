جورج كوريان: تفخر Netapp بأن تكون جزءاً أصيلاً من رحلة التحول التقني الرائد بالمملكة

MENAFN - Asdaf News) خلال زيارته الأولى للمملكة، قال جورج كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp:“تقود المملكة العربية السعودية تحولاً تقنياً رائداً، وتفخر NetApp بأن تكون جزءاً أصيلاً من هذه الرحلة المتميزة. ومن خلال إنشاء مقرنا الرئيسي في الرياض، نؤكد من جديد التزامنا بالاستثمار في المواهب المحلية، وتمكين الشركات، ودعم وصول المملكة إلى هدفها المتمثل في بناء قائم على الذكاء الاصطناعي. ولكي تزدهر الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية ذكية للبيانات، وهي أنظمة لا يتم فيها تخزين البيانات فحسب، بل تصبح ميزة استراتيجية. إننا في NetApp ملتزمون بتوفير البنية التحتية التي تمكن عملائنا في المملكة من التوسع والابتكار”.

وأضاف كوريان:“إن وتيرة التحديث السريعة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب معرفتها التقنية العميقة على مستوى القيادة، تجعل المملكة سوقاً رئيسيةً لاعتماد التكنولوجيا الحديثة. وتحرص الشركات هنا على استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية، مما يضع البلاد في موقع الريادة في المستقبل التكنولوجي للمنطقة”.

كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع في المملكة العربية السعودية والمبادرات الحكومية والتركيز على الذكاء الاصطناعي تمثل عوامل رئيسية في قرار NetApp بتعزيز حضورها في المملكة. وأضاف“من المتوقع أن يستمر استقطاب الحكومة للمواهب العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع مسيرة التحديث التكنولوجي، وهو ما تسعى NetApp لدعمه”.

وأضاف كوريان:“إنه لمن دواعي فخري بأن أقول إن بيانات العالم تعمل على NetApp. وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على هذه البيانات آمنة وقابلة للتطوير وذكية ومستدامة”. وقال:“في المملكة العربية السعودية، حيث يعد التحول الرقمي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق رؤية 2030، ستمكن حلول البيانات والدعم الذي نقدمه الشركات عبر القطاعات الرئيسية من اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي، مما يعزز الاستدامة ومرونة الأعمال حتى في البيئات السحابية المتعددة المعقدة. ويشرفنا أن ندعم مسيرة المملكة نحو اقتصاد متنوع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن نساعد في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وتقدماً من الناحية التكنولوجية”.

وأعلنت شركة NetApp®، المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم NTAP، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، عن افتتاح مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط في الرياض، وسيتم تشغيله رسمياً في 1 فبراير 2025. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام شركة NetApp بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز الابتكار والاستثمار في المنظومة التكنولوجية في المملكة. وفي الوقت الذي تقود فيه المملكة العربية السعودية مسيرة تحولها إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ستلعب البنية التحتية للبيانات الذكية من NetApp دوراً حاسماً.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تضع رؤية محددة لتطورها المستقبلي، كما أن تركيزها على الذكاء الاصطناعي يتسارع بشكل مطّرد. وتحتل المملكة مكانة فريدة تمكنها من الاستفادة بشكل كبير من تطورات الذكاء الاصطناعي، وتتمتع برؤية استراتيجية واضحة والتزام حكومي راسخ. وفقاً لتقرير صادر عن Pw ، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتهدف رؤية 2030 إلى بناء دولة أكثر تنوعاً وابتكاراً تمكن مواطنيها من الازدهار والنجاح. والجدير بالذكر أن 70٪ من الأهداف الموضحة في هذه الخطة مرتبطة مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتماشياً مع هذه الرؤية، تركز استراتيجية NetApp في المملكة العربية السعودية على توفير بنية تحتية ذكية للبيانات تمكن من إحداث تحول بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الطاقة والاتصالات والحكومة والقطاعات الرئيسية الأخرى. ويعد التعاون بين شركة NetApp وعمالقة التقنيات السحابية مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، وشراكاتها مع إنفيديا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من دعم خطط المملكة العربية السعودية للخدمات الحكومية الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي.

ومع تركيز المملكة على التحول الرقمي وتطوير المنظومة التكنولوجية، فإن حضور NetApp في المملكة العربية السعودية يجعلها أقرب إلى عملائها وشركائها المحليين لضمان حصولهم على كل الدعم اللازم للنمو المستدام.

ويمتد التزام الشركة أيضاً إلى رعاية المواهب المحلية من خلال مبادرات تطوير المهارات، وتمكين الجيل الشاب من الازدهار في مشهد يقوده ويحركه الذكاء الاصطناعي. كما تعمل NetApp بشكل وثيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لتطوير المناهج الدراسية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

حيث تؤكد برامج مثل مبادرة مستكشفي البيانات للطلبة الشباب على أهمية بناء قوة عاملة بارعة في التكنولوجيا وجاهزة للمساهمة في المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية.

ومن خلال الاستفادة من قدرات البيانات المتقدمة، تعمل القطاعات الرئيسية في المملكة على تعزيز المرونة التشغيلية، ودفع الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في التنويع الاقتصادي والريادة التكنولوجية. من خلال إدارة البيانات الذكية والبنية التحتية المحسنة، تمكن NetApp المؤسسات من تحقيق أقصى قدر من إمكانات البيانات عبر دورة حياتها، وتمكين عملية صنع القرار الذكي وتعزيز منظومة تكنولوجية مزدهرة.

كما يعكس استثمار NetApp في المملكة العربية السعودية قوتها العالمية كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للبيانات، حيث يعمل بها 13 ألف موظف وحققت عائدات سنوية بلغت 6.27 مليار دولار في السنة المالية 2024. تقدم شركة NetApp خدماتها في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، وهي تدعم العملاء في القطاع العام والاتصالات والطاقة وغيرها. وتتواءم عمليات NetApp بالكامل مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بما يتجاوز قطاع الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي. وسيمكّن المقر الإقليمي لشركة NetApp في الرياض، والذي سيبدأ تشغيله بالكامل في فبراير 2025، الشركة من دعم الطلب المتزايد في المملكة على حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، والتأكيد على التزام الشركة طويل الأجل تجاه المملكة.

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