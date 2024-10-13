الأمم المتحدة: المدنيون في شمال غزة معزولون عن الإمدادات الاساسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الاول ( بترا ) - حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال غزة، حيث يواجه أكثر من 400 الف شخص ضغوطاً متزايدة للانتقال إلى الجنوب بسبب انقطاع الإمدادات الأساسية.

واكد بيان صحفي صدر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي انه منذ بداية الشهر الحالي قطعت السلطات الإسرائيلية الإمدادات بشكل متزايد شمال قطاع عزة حيث لم يعد معبرا إيريز والمعبر الغربي مفتوحين لنقل الإمدادات من الجنوب، وتمت إصدار أوامر جديدة للنزوح في 7 و9 و12 تشرين الاول الحالي .

واوضح البيان ان المنطقة شهدت تصاعداً في الأعمال العدائية، ما أدى إلى مزيد من المعاناة والضحايا بين المدنيين وفي الأسبوعين الماضيين، نزح أكثر من 50 الف شخص من منطقة جباليا التي أصبحت معزولة، في حين عجز آخرون عن مغادرة منازلهم وسط تصاعد القصف والمعارك.

وأسفرت العمليات العسكرية الأخيرة عن إغلاق المراكز الطبية والمخابز والملاجئ، ما أثر على إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية وعلاج سوء التغذية. كما تكثف الجهود الطبية في المستشفيات التي تشهد تدفقاً كبيراً من الإصابات الناتجة عن المعليات الحربية .

ودعا البيان إلى ضرورة حماية المدنيين وفتح مسارات للإمدادات الحيوية وحث على ضرورة توفير استجابة إنسانية آمنة، حيث لا ينبغي إجبار المدنيين على الاختيار بين النزوح والجوع، بل يجب أن يكون لديهم خيارات آمنة تتضمن المأوى والطعام والدواء والماء.

وشدد على أهمية منح المدنيين الذين يغادرون الفرصة للعودة إلى ديارهم، مؤكدًا الالتزام بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف.

--(بترا )

ع ط

13/10/2024 21:56:16