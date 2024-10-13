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أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

10/13/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. اللحوم المصنعة
مثل الببروني، تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم. تحتوي على مواد حافظة مثل النيترات والنتريت التي تلحق الضرر بخلايا الأمعاء.
2. المشروبات السكرية
تمثل سعرات حرارية فارغة قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يُفضل استبدالها بالماء أو الشاي غير المحلى.
3. النقانق
تساهم أيضًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. يُفضل استخدام اللحوم النيئة المطبوخة في المنزل وجعلها أكثر صحة.
4. السكر المضاف
مثل مكعبات السكر في المشروبات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسرطان. يُنصح بالتحكم في الكميات المستهلكة.
5. اللحوم الحمراء
قد تزيد من خطر سرطان القولون عند تناول أكثر من 18 أونصة في الأسبوع. يُفضل تناولها باعتدال ودمجها مع بروتينات أخرى.
6. القهوة
لا تزيد من خطر الإصابة مباشرة، لكن السكر المضاف يمكن أن يكون مضرًا. يُفضل تقليل السكر للحفاظ على الفوائد الصحية.
7. الحبوب غير الكاملة
مثل الخبز الأبيض، تقلل من تناول الألياف الضرورية. يُنصح باختيار الحبوب الكاملة لتحسين الصحة العامة.
8. حليب النبات
خيار منخفض البروتين مقارنة بحليب البقر، مما يقلل من العناصر الغذائية المهمة. يُفضل اختيار منتجات الألبان الغنية بالعناصر الغذائية.

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