أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

(MENAFN
- Al Watan)
1. اللحوم المصنعة
مثل الببروني، تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم. تحتوي على مواد حافظة مثل النيترات والنتريت التي تلحق الضرر بخلايا الأمعاء.
2. المشروبات السكرية
تمثل سعرات حرارية فارغة قد تؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يُفضل استبدالها بالماء أو الشاي غير المحلى.
3. النقانق
تساهم أيضًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. يُفضل استخدام اللحوم النيئة المطبوخة في المنزل وجعلها أكثر صحة.
4. السكر المضاف
مثل مكعبات السكر في المشروبات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسرطان. يُنصح بالتحكم في الكميات المستهلكة.
5. اللحوم الحمراء
قد تزيد من خطر سرطان القولون عند تناول أكثر من 18 أونصة في الأسبوع. يُفضل تناولها باعتدال ودمجها مع بروتينات أخرى.
6. القهوة
لا تزيد من خطر الإصابة مباشرة، لكن السكر المضاف يمكن أن يكون مضرًا. يُفضل تقليل السكر للحفاظ على الفوائد الصحية.
7. الحبوب غير الكاملة
مثل الخبز الأبيض، تقلل من تناول الألياف الضرورية. يُنصح باختيار الحبوب الكاملة لتحسين الصحة العامة.
8. حليب النبات
خيار منخفض البروتين مقارنة بحليب البقر، مما يقلل من العناصر الغذائية المهمة. يُفضل اختيار منتجات الألبان الغنية بالعناصر الغذائية.
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