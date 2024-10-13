Sunday, 13 October 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نظارات العين لا تضعف العضلات

10/13/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت طبيبة العيون أولغا ساخاروفا أن فكرة ارتداء النظارات بصورة دائمة يلحق الضرر بعضلات العين هي مجرد خرافة لأن النظارات لا تضعف العضلات ولا الرؤية.
ووفقا لها، النظارات ضرورية لتصحيح انكسار الضوء، مثل قصر النظر أو طول النظر والاستغماتيزم، دون أن تلحق أي ضرر بالعيون، ولكن يستثنى من هذا فقط النظارات التي توصف لعلاج الحول أو الغمش (العين الكسولة)- ضعف في الرؤية المركزية للعين، بدون وجود سبب عضوي.
وتقول: ((عندما يصف طبيب العيون النظارات أو العدسات اللاصقة، يجب استخدامها دون الحاجة إلى أخذ فترات راحة منها للعينين، بل على العكس من ذلك، إذا لم يرتدِ الشخص النظارات وفقا لوصف الطبيب، سوف يجهد عينيه وتتعب، أي سيكون تأثيرها عكس المطلوب تماما)).
أما الأسطورة التي تفيد بأن العين تشعر بالراحة عند ارتداء النظارات، ولكن بسبب الاسترخاء تظهر التجاعيد، هو مجرد وهم وغير صحيح لأن التجاعيد حول العينين تظهر بسبب عوامل، مثل الشيخوخة والتعرض لأشعة الشمس وتعبيرات الوجه المتكررة. قد يشمل الأخير التحديق بسبب الضوء الساطع أو مشاكل في الرؤية.
ووفقا لها، لذلك يجب في المناطق ذات النشاط الشمسي المرتفع اختيار نظارات ذات عدسات خاصة تتغير درجة سوادها وفقا لتغير سطوع الشمس.

MENAFN13102024000089011017ID1108774317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث