روبوت Optimus لتنفيذ كل المهام

(MENAFN
- Al Watan)
أقامت شركة ((تسلا))، المملوكة من قِبل رجل الأعمال إيلون ماسك، حفل تقديم بعنوان ((We, Robot))، حيث تم الكشف رسميا عن روبوت Optimus على هيئة إنسان من جيل جديد.
وحسبما صرح ماسك، فإن ((أوبتيموس)) سيكون قادرا على ((القيام بكل شيء))، بدءا من حمل الأشياء الثقيلة والقيام بجولة مع الحيوانات الأليفة وانتهاء بالعمل على تربية الأطفال، وغيرها من المهام المنزلية.
وسيتراوح سعر ((أوبتيموس))، حسب إيلون ماسك، ما بين 20 و30 ألف دولار. ويثق الملياردير الأمريكي من أن هذا الابتكار لديه إمكانات هائلة، وسوف تصبح روبوتات ((تسلا)) في المستقبل أكبر وأهم منتج. ويأمل إيلون ماسك أن تساعد الملايين من ((أوبتيموس)) على تنمية الاقتصاد وخلق ((مستقبل خال من الفقر)).
وقد تم تجهيز النموذج الجديد من الروبوت بجميع المحركات وأجهزة الاستشعار التي طورتها شركة Tesla. وقالت الشركة إن الروبوت يمكنه الآن السير بشكل أسرع %30. كما أشارت أيضا إلى تخفيض وزنه بمقدار 10 كغ مع تحسين توازنه.
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