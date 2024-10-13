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روبوت Optimus لتنفيذ كل المهام

10/13/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت شركة ((تسلا))، المملوكة من قِبل رجل الأعمال إيلون ماسك، حفل تقديم بعنوان ((We, Robot))، حيث تم الكشف رسميا عن روبوت Optimus على هيئة إنسان من جيل جديد.
وحسبما صرح ماسك، فإن ((أوبتيموس)) سيكون قادرا على ((القيام بكل شيء))، بدءا من حمل الأشياء الثقيلة والقيام بجولة مع الحيوانات الأليفة وانتهاء بالعمل على تربية الأطفال، وغيرها من المهام المنزلية.
وسيتراوح سعر ((أوبتيموس))، حسب إيلون ماسك، ما بين 20 و30 ألف دولار. ويثق الملياردير الأمريكي من أن هذا الابتكار لديه إمكانات هائلة، وسوف تصبح روبوتات ((تسلا)) في المستقبل أكبر وأهم منتج. ويأمل إيلون ماسك أن تساعد الملايين من ((أوبتيموس)) على تنمية الاقتصاد وخلق ((مستقبل خال من الفقر)).
وقد تم تجهيز النموذج الجديد من الروبوت بجميع المحركات وأجهزة الاستشعار التي طورتها شركة Tesla. وقالت الشركة إن الروبوت يمكنه الآن السير بشكل أسرع %30. كما أشارت أيضا إلى تخفيض وزنه بمقدار 10 كغ مع تحسين توازنه.

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