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2523 شهادة امتثال للمباني في حائل

10/13/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة حائل إصدار شهادة الامتثال للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي والمستوفية للمتطلبات، تماشيًا مع جهودها في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، مما يسهم في تعزيز المشهد الحضري لمنطقة حائل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الأمانة أن عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها بلغ 2523 شهادة امتثال خلال المهلة التصحيحية، مؤكدة أن الشهادة تنظيمية وتُمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.
ودعت الأمانة الملاك إلى الإسراع في إصدار الشهادة من خلال ((بلدي))، والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها، لرفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

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