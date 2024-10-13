2523 شهادة امتثال للمباني في حائل

(MENAFN
- Al Watan)
تواصل أمانة منطقة حائل إصدار شهادة الامتثال للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي والمستوفية للمتطلبات، تماشيًا مع جهودها في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، مما يسهم في تعزيز المشهد الحضري لمنطقة حائل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الأمانة أن عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها بلغ 2523 شهادة امتثال خلال المهلة التصحيحية، مؤكدة أن الشهادة تنظيمية وتُمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.
ودعت الأمانة الملاك إلى الإسراع في إصدار الشهادة من خلال ((بلدي))، والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها، لرفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
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