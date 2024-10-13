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اتفاقية تعاون بين واس وقنا

10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة اليوم، وزير الإعلام سلمان الدوسري، بحضور الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الشقيقة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة تطوير التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
من جهة أخرى، وبحضور وزير الإعلام ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف، الأستاذ علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء القطرية، الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي، الإطار التنفيذي لاتفاقية التعاون والتبادل الإخباري بين وكالتي أنباء ((واس)) و((قنا)).

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