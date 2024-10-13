تباين أداء معظم بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الأحد ما ين ارتفاع وتراجع، واستردت المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط .

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

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ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 74.99 نقطة ليقفل عند مستوى 12069.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 690 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 189 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 600.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25123.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4765.60 نقطة مرتفعًا 14.6 نقطة وبنسبة 0.31% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4750.97 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و499 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 30.1% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونين و145 ألفًا و655 ريالًا عُمانيًّا.

في الوقت الذي خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم وسط انخفاض لـ8 قطاعات.

انخفض السوق الأول بـ0.08%، و”العام” بـ0.09% كما هبط المؤشران“الرئيسي” والرئيسي 50 بـ0.10% و0.22% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 51.74 مليون دينار، وزعت على 326.24 مليون سهم، بتنفيذ 16.21 ألف صفقة.

كما أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.997.93، بانخفاض قدره 0.97 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر قطاع المال.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 795.64 بانخفاض قدره 1.52 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 721.455 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 245.777 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها عبر 40 صفقة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 15.970 نقطة أي بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 10.493.300 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و707 آلاف و159 سهما، بقيمة 250 مليونا و63 ألفا و335.942 ريال، نتيجة تنفيذ 7985 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و83 مليونا و665 ألفا و402.580 ريال، في الجلسة السابقة.

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