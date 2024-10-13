تباين أداء معظم بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الأحد ما ين ارتفاع وتراجع، واستردت المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط .
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 74.99 نقطة ليقفل عند مستوى 12069.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 690 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 189 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 600.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25123.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.
فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4765.60 نقطة مرتفعًا 14.6 نقطة وبنسبة 0.31% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4750.97 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و499 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 30.1% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونين و145 ألفًا و655 ريالًا عُمانيًّا.
في الوقت الذي خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم وسط انخفاض لـ8 قطاعات.
انخفض السوق الأول بـ0.08%، و”العام” بـ0.09% كما هبط المؤشران“الرئيسي” والرئيسي 50 بـ0.10% و0.22% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 51.74 مليون دينار، وزعت على 326.24 مليون سهم، بتنفيذ 16.21 ألف صفقة.
كما أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.997.93، بانخفاض قدره 0.97 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر قطاع المال.
في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 795.64 بانخفاض قدره 1.52 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 721.455 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 245.777 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها عبر 40 صفقة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 15.970 نقطة أي بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 10.493.300 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و707 آلاف و159 سهما، بقيمة 250 مليونا و63 ألفا و335.942 ريال، نتيجة تنفيذ 7985 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و83 مليونا و665 ألفا و402.580 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774293