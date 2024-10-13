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وقف تلقى طلبات ترخيص شركات التمويل الاستهلاكى ومتناهية الصغر - جريدة البورصة

10/13/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف تلقى طلبات تأسيس الشركات العاملة بنشاطى التمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 184 لسنة 2024، والذى تنص المادة الأولى منه على:“وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار”.

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ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن هيئة الرقابة المالية قررت وقف إصدار التراخيص لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات التمويل متناهى الصغر منذ عدة أشهر قبل اتخاذ مجلس الإدارة للقرار الصادر اليوم.

وأوضحت المصادر، أن رد“الرقابة المالية” على الشركات التى تقدمت للحصول على الترخيص بأنها“لن تقدم للسوق منتجات جديدة”.

وأضافت المصادر، أن الهيئة ترغب فى ضبط قطاع التمويل الاستهلاكى خوفًا من تزايد معدلات الإقراض، وكذلك قيام الأفراد باللجوء للتمويل متناهى صغر كقروض استهلاكية بدلًا من تمويل مشروعات.

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