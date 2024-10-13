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مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا النفطى بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا - جريدة البورصة

10/13/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بلغ 1.3 مليون برميل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي في البلاد.

وبنهاية سبتمبر الماضي، وافق مجلس النواب الليبي على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له بهدف حل الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في البلاد.

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مجلس النواب وافق على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتم ترشيح الاسمين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774289

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