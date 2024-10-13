مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا النفطى بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بلغ 1.3 مليون برميل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي في البلاد.
وبنهاية سبتمبر الماضي، وافق مجلس النواب الليبي على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له بهدف حل الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في البلاد.
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مجلس النواب وافق على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتم ترشيح الاسمين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774289
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