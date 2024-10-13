تصدير 143 ألف طن مواد غذائية في أسبوع.. والسودان والسعودية أكبر المستوردين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3470 رسالة بنحو 143 ألف طن لـ1386 شركة مصدرة .
وأضافت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي، عن الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الحالي، أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنفا بنحو 33 ألف طن.
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وأشارت إلى أن المانجو تصدرت قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 11 ألف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنفا بنحو 30 ألف طن.
وأوضحت أن السودان والسعودية والصومال وهولندا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 165 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 505 رسائل، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1970 رسالة بنحو 586 ألف طن لعدد 777 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 177 صنفا من قمح، وسكر وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل ثم ماليزيا ثم أمريكا.
وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 364 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 310 رسائل.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774284
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