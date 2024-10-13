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تصدير 143 ألف طن مواد غذائية في أسبوع.. والسودان والسعودية أكبر المستوردين

10/13/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3470 رسالة بنحو 143 ألف طن لـ1386 شركة مصدرة .

وأضافت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي، عن الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الحالي، أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنفا بنحو 33 ألف طن.

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وأشارت إلى أن المانجو تصدرت قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 11 ألف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنفا بنحو 30 ألف طن.

وأوضحت أن السودان والسعودية والصومال وهولندا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 165 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 505 رسائل، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1970 رسالة بنحو 586 ألف طن لعدد 777 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 177 صنفا من قمح، وسكر وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل ثم ماليزيا ثم أمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 364 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 310 رسائل.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774284

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