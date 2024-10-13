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الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية

10/13/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مجلس الوزراء عن قيام الحكومة بتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، مع الالتزام بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق إعلانه.

ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024-2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.

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واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، ومحمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقًا لسعر الضمان السابق إعلانه.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذى سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم 277، بتاريخ 15 فبراير الماضى.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصرى فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجى هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.

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