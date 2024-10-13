الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية

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- Al-Borsa News) أعلن مجلس الوزراء عن قيام الحكومة بتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، مع الالتزام بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق إعلانه.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024-2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
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واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، ومحمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقًا لسعر الضمان السابق إعلانه. “منظومة القطن” تجهز 280 مركز تجميع لبدء“منظومة التداول”
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذى سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم 277، بتاريخ 15 فبراير الماضى.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصرى فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجى هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
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