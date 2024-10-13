السلع التموينية تعلن عن ممارستين لاستيراد زيت خام مستورد ومحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارستين لاستيراد زيت خام مستورد ومحلي، حيث أنه سيتم طرح ممارسة رقم 6 لعام (2024 – 2025) للزيت الخام المستورد لتوريد 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام.

وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أنه سيتم تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، وفترة وصول من 1 إلى 15 يناير 2025، وتقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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وأكدت أن جلسة فض المظاريف ستكون بعد غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا يليها جلسة البت بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لسنة (2024 – 2025) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ويتم التسليم خلال الفترة (1 – 31) يناير 2025. وتابعت أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون بعد

غد /الثلاثاء/ الساعة 12 ظهرًا بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، على أن تكون باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

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