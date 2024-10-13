33 مليار جنيه صادرات بل مصر للجبن المطبوخ خلال 15 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال هانى عرام، المدير الإقليمى لشركة“بل مصر وشمال شرق أفريقيا” للجبن المطبوخ، إن حجم صادرات الشركة من مصر بلغ 33 مليار جنيه خلال الخمسة عشر عامًا الماضية لنحو 19 دولة.
أضاف عرام، أن الشركة تستحوذ على حصة تتراوح بين 36% و38% من سوق الجبن المطبوخ فى مصر، وتستهدف زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة.
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وتعمل شركة“بل مصر” منذ عام 1998 وتمتلك العديد من العلامات التجارية مثل“كيرى، ولافاش كيرى، وأبو الولد”.
وأوضح عرام، أن الشركة لديها مصنع بطاقة إنتاجية 40 ألف طن سنويًا، مقدرًا حجم استثمارات الشركة فى مصر بنحو 600 مليون جنيه خلال الـ15 عامًا الماضية.
وقال إن الشركة تصنع بعض المنتجات لدى الغير من خلال مصنعين، لافتًا إلى أن 80% من الإنتاج يتم تصديره والنسبة المتبقية للسوق المحلى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ توسعات جديدة بالمصنع الحالى لزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% خلال عام.
أضاف أن الشركة تعتمد على توفير الدولار من خلال حصيلة التصدير، وتصل نسبة المكون المحلى بمنتجاتها إلى 65%، ومن المستهدف زيادة الصادرات سنويًا بنسبة نمو بين 10% و15% وزيادة المبيعات للسوق المحلى بنسبة بين 7% و10%.
وأوضح عرام، أن الشركة أطلقت برنامج“عناية” بالشراكة مع شركة“فورى” باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه.
وقال إن الشراكة مع فورى للحلول التكنولوجية تهدف إلى دعم تجار التجزئة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال توفير قروض رقمية لهم تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 150 ألف جنيه، على أن يتم السداد خلال 15 يومًا أو شهر.
أضاف أن الشراكة توفر الدعم لنحو 25 ألف تاجر من تجار التجزئة خلال خمس سنوات، وذلك للمساهمة فى وصول المنتجات للمستهلكين بسهولة، وبدون تلاعب فى أسعار المنتجات.
أوضح أن هذه الشراكة هى استكمال لبرنامج“عناية”، الذى تم إطلاقه مع شركة فورى منذ عام 2021، والذى كان يهدف إلى توفير تأمين صحى شامل لتجار التجزئة وعائلاتهم وخاصة بعد جائحة كورونا.
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