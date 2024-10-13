33 مليار جنيه صادرات بل مصر للجبن المطبوخ خلال 15 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال هانى عرام، المدير الإقليمى لشركة“بل مصر وشمال شرق أفريقيا” للجبن المطبوخ، إن حجم صادرات الشركة من مصر بلغ 33 مليار جنيه خلال الخمسة عشر عامًا الماضية لنحو 19 دولة.

أضاف عرام، أن الشركة تستحوذ على حصة تتراوح بين 36% و38% من سوق الجبن المطبوخ فى مصر، وتستهدف زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة.

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وتعمل شركة“بل مصر” منذ عام 1998 وتمتلك العديد من العلامات التجارية مثل“كيرى، ولافاش كيرى، وأبو الولد”.

وأوضح عرام، أن الشركة لديها مصنع بطاقة إنتاجية 40 ألف طن سنويًا، مقدرًا حجم استثمارات الشركة فى مصر بنحو 600 مليون جنيه خلال الـ15 عامًا الماضية.

وقال إن الشركة تصنع بعض المنتجات لدى الغير من خلال مصنعين، لافتًا إلى أن 80% من الإنتاج يتم تصديره والنسبة المتبقية للسوق المحلى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ توسعات جديدة بالمصنع الحالى لزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% خلال عام.

أضاف أن الشركة تعتمد على توفير الدولار من خلال حصيلة التصدير، وتصل نسبة المكون المحلى بمنتجاتها إلى 65%، ومن المستهدف زيادة الصادرات سنويًا بنسبة نمو بين 10% و15% وزيادة المبيعات للسوق المحلى بنسبة بين 7% و10%.

وأوضح عرام، أن الشركة أطلقت برنامج“عناية” بالشراكة مع شركة“فورى” باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه.

وقال إن الشراكة مع فورى للحلول التكنولوجية تهدف إلى دعم تجار التجزئة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال توفير قروض رقمية لهم تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 150 ألف جنيه، على أن يتم السداد خلال 15 يومًا أو شهر.

أضاف أن الشراكة توفر الدعم لنحو 25 ألف تاجر من تجار التجزئة خلال خمس سنوات، وذلك للمساهمة فى وصول المنتجات للمستهلكين بسهولة، وبدون تلاعب فى أسعار المنتجات.

أوضح أن هذه الشراكة هى استكمال لبرنامج“عناية”، الذى تم إطلاقه مع شركة فورى منذ عام 2021، والذى كان يهدف إلى توفير تأمين صحى شامل لتجار التجزئة وعائلاتهم وخاصة بعد جائحة كورونا.