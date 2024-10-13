محافظ جدة يتوج الفائزين في منافسات بطولة التجديف الساحلي السريع ضمن دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٤

(MENAFN
- Asdaf News)
توّج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة وبحضور الأستاذ علي حسين علي رضا الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للتجديف، والأستاذ عبد العزيز بن عبود مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، أبطال بطولة المملكة للتجديف ضمن دورة الألعاب السعودية لعام ٢٠٢٤، التي انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي.
شارك في البطولة” التجديف الساحلي السريع” لفئتي الرجال والسيدات عدد ١٦ لاعب في فئة فردي الرجال و١٦ لاعبه في فئة فردي النساء على شاطئ كوكيان بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة .
وانطلقت المنافسات على مدى يومين متتاليين بالتصفيات الأولية لتحديد المتأهلين للمرحلة الختامية الّتي وصل اليها ٤ متسابقين للنصف النهائي للفئتين. في فئة السيدات تأهلّت كل من كريمان أبوالجدايل وهيا المامي ويسرا ملائكة واسراء قادري وفي فئة الرجال تأهلّ كل من راكان علي رضا وحسن قادري وتركي العارف ومؤيد الرشيدي .
هذا وحصل المتسابق راكان علي رضا، على الميدالية الذهبية لفئة الرجال، ونال الميدالية الفضية المتسابق تركي العارف، في حين حقق المتسابق مؤيد الرشيدي الميدالية البرونزية ، بينما حصلت على الميدالية الذهبية المتسابقة هيا المامي في فئة السيدات، ونالت المتسابقة إسراء قادري الميدالية الفضية، وحققت المتسابقة يسرا ملائكة الميدالية البرونزية.
كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي للتجديف الفائزين بإنجازاتهم ونوه بالمستوى الفني الذي ظهر عليه المتسابقين وقال عقب التتويج :” أظهرت البطولة بروز مواهب كبيرة في رياضة التجديف التي ستكون نواة لمنتخب سعودي يستطيع أن يقدّم نتائج باهرة في البطولات الدولية القادمة.” وختم قائلاً:” ان مستقبل رياضة التجديف ستشهد تطوّرا كبيراً في المملكة بدعم مباشر من وزارة الرياضة.”
وقام محافظ جدة برفقة رئيس اتحاد التجديف في ختام البطولة بتوزيع الميداليات على الفائزين.
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