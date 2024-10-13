محافظ جدة يتوج الفائزين في منافسات بطولة التجديف الساحلي السريع ضمن دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٤

MENAFN - Asdaf News) توّج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة وبحضور الأستاذ علي حسين علي رضا الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للتجديف، والأستاذ عبد العزيز بن عبود مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، أبطال بطولة المملكة للتجديف ضمن دورة الألعاب السعودية لعام ٢٠٢٤، التي انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي.

شارك في البطولة” التجديف الساحلي السريع” لفئتي الرجال والسيدات عدد ١٦ في فئة فردي الرجال و١٦ لاعبه في فئة فردي النساء على شاطئ كوكيان بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة .

وانطلقت المنافسات على مدى يومين متتاليين بالتصفيات الأولية لتحديد المتأهلين للمرحلة الختامية الّتي وصل اليها ٤ متسابقين للنصف النهائي للفئتين. في فئة السيدات تأهلّت كل من كريمان أبوالجدايل وهيا المامي ويسرا ملائكة واسراء قادري وفي فئة الرجال تأهلّ كل من راكان علي رضا وحسن قادري وتركي العارف ومؤيد الرشيدي .

هذا وحصل المتسابق راكان علي رضا، على الميدالية الذهبية لفئة الرجال، ونال الميدالية الفضية المتسابق تركي العارف، في حين حقق المتسابق مؤيد الرشيدي الميدالية البرونزية ، بينما حصلت على الميدالية الذهبية المتسابقة هيا المامي في فئة السيدات، ونالت المتسابقة إسراء قادري الميدالية الفضية، وحققت المتسابقة يسرا ملائكة الميدالية البرونزية.

كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي للتجديف الفائزين بإنجازاتهم ونوه بالمستوى الفني الذي ظهر عليه المتسابقين وقال عقب التتويج :” أظهرت البطولة بروز مواهب كبيرة في رياضة التجديف التي ستكون نواة لمنتخب سعودي يستطيع أن يقدّم نتائج باهرة في البطولات الدولية القادمة.” وختم قائلاً:” ان مستقبل رياضة التجديف ستشهد تطوّرا كبيراً في المملكة بدعم مباشر من وزارة الرياضة.”

وقام محافظ جدة برفقة رئيس اتحاد التجديف في ختام البطولة بتوزيع الميداليات على الفائزين.