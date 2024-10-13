سياج حديدي لإغلاق ممر الباص السريع في صويلح.. وبناء جسر للمشاة

(MENAFN
- Amman Net) بدأت أمانة عمّان أعمال إنشاء جسر للمشاة وذلك بالقرب من إشارة معروف في منطقة صويلح باتجاه دوار صويلح.
ويأتي قرار إنشاء الجسر، تمهيدا لبدء العمل بإنشاء سياج حديدي وذلك لإغلاق الممر الخاص بالباص السريع في منطقة صويلح.
وسيمتد السياج الحديدي الخاص بالباص السريع من إشارة الدوريات إلى دوار صويلح.
ويهدف القرار الذي جاء بالتنسيق بين أمانة عمّان وإدارة السير المركزية إلى الحد من قطع المشأة للمسرب الخاص بالباص السريع، بحسب مصدر في أمانة عمّان أفاد "المملكة".
وقال المصدر إن حركة المشاة في تلك المنطقة كثيفة جدا خاصة من طلبة المدارس ما استدعى أخذ القرار بإنشاء السياج الحديدي وبناء جسر المشاة.
وتوقع المصدر الانتهاء من أعمال تركيب الجسر والسياج خلال 30 يوما.
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