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سياج حديدي لإغلاق ممر الباص السريع في صويلح.. وبناء جسر للمشاة

10/13/2024 10:09:23 AM
(MENAFN- Amman Net) بدأت أمانة عمّان أعمال إنشاء جسر للمشاة وذلك بالقرب من إشارة معروف في منطقة صويلح باتجاه دوار صويلح.

ويأتي قرار إنشاء الجسر، تمهيدا لبدء العمل بإنشاء سياج حديدي وذلك لإغلاق الممر الخاص بالباص السريع في منطقة صويلح.

وسيمتد السياج الحديدي الخاص بالباص السريع من إشارة الدوريات إلى دوار صويلح.

ويهدف القرار الذي جاء بالتنسيق بين أمانة عمّان وإدارة السير المركزية إلى الحد من قطع المشأة للمسرب الخاص بالباص السريع، بحسب مصدر في أمانة عمّان أفاد "المملكة".

وقال المصدر إن حركة المشاة في تلك المنطقة كثيفة جدا خاصة من طلبة المدارس ما استدعى أخذ القرار بإنشاء السياج الحديدي وبناء جسر المشاة.

وتوقع المصدر الانتهاء من أعمال تركيب الجسر والسياج خلال 30 يوما.

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