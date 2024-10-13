نتنياهو يطالب غوتيريش بسحب قوات اليونيفيل من الجنوب اللبناني فورا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى سحب قوات "اليونيفيل" من الجنوب اللبناني، مدعيًا أن رفضه القيام بذلك يجعلهم ر"هائن بيد حزب الله بهدف لتوفير درع بشري" لمقاتلي الحزب. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل مصممة على القضاء على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مصور صدر عن نتنياهو في أعقاب إصابة جنود في قوات اليونيفيل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي استهدف مواقع للقوة الدولية المؤقتة لحفظ السلام في عدة مواقع في إطار تصعيد عدوانه على لبنان والعمليات البرية في محاولة للتوغل في الجنوب اللبناني، قال فيه مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة، إن "رفضك سحب قوات اليونيفيل يجعلهم رهائن بيد حزب الله".

وخاطب نتنياهو الإسرائيليين قائلا: "تصادف هذه الأيام مرور عام على الحرب القاسية التي فُرضت علينا - حرب الانبعاث ضد محور الشر الإيراني الذي قام علينا لإبادتنا. نحن عازمون أكثر من أي وقت مضى على ضمان أمننا ومستقبلنا، وعازمون أكثر من أي وقت مضى على الانتصار على أعدائنا".

وتابع "في لبنان، تمكنا من اغتيال (الأمين العام لحزب الله، حسن) نصر الله وكبار قادة الحزب. قواتنا تدمر الأسلحة، ومراكز القيادة، وأنفاق الإرهاب التابعة لحزب الله. إنهم يقاتلون بقوة لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم. نحن لا نقاتل الشعب اللبناني، بل نقاتل ذراع الإرهاب الإيرانية، حزب الله/ الذي احتل لبنان".

وأضاف "أريد من هنا أن أتوجه مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإخراج قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال. لقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارًا وتكرارًا، وقد واجه الرفض مرارًا وتكرارًا، وهذا الرفض يهدف لتوفير درع بشري لمقاتلي حزب الله".

وتابع مهددا إن "رفضك سحب قوات اليونيفيل يجعلهم رهائن بيد حزب الله. وهذا يعرضهم للخطر وكذلك حياة جنودنا. نحن نشعر بالأسف للإصابات التي لحقت بقوات اليونيفيل، ونبذل كل جهد ممكن لمنع ذلك. لكن الطريقة البسيطة والمطلوبة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر".

وقال إنه "للأسف، بعض قادة أوروبا يمارسون الضغط في المكان الخطأ. بدلاً من انتقاد إسرائيل - ينبغي عليهم توجيه انتقاداتهم إلى حزب الله، الذي يستخدم اليونيفيل كدرع بشري، تمامًا كما تستخدم حماس في غزة الأونروا كدرع بشري. للأسف، الأونروا أيضًا تتعاون مع حماس".

وأضاف "في غزة - نستمر في العمل في عمق الأراضي للقضاء على حماس واستعادة جميع أسرانا. قواتنا موجودة الآن في قلب جباليا، حيث يقومون بتفكيك معاقل حماس. إن 101 من أسرانا في غزة دائمًا في مقدمة أولوياتنا. سنفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم، جميعًا - الأحياء والأموات".

وتابع "في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، قواتنا تعمل بلا توقف سواء على الأرض أو في الجو، لإحباط الإرهاب في مهده. الإرهاب هناك لن ينجح - لأننا لن نسمح له بالنجاح. وعلى الجبهات الأخرى، سنستمر في العمل لضمان أمن إسرائيل. هناك لحظات خلال الحرب يجب فيها الالتزام بقاعدة بسيطة، وأطلب من جميع الوزراء الالتزام بهذه القاعدة - التحدث قليلًا والعمل كثيرًا".