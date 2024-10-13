قوات الاحتلال تمنع طلبة مدارس حوسان من الوصول إلى أماكن سكناهم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من طلبة مدارس
قرية حوسان غرب بيت لحم، من الوصول إلى أماكن سكناهم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الطلبة من المرور عبر منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، للوصول إلى منازلهم، بعد إغلاقها بشكل محكم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا قرية حوسان، إثرها اندلعت مواجهات تركزت في منطقة المطينة، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام، إضافة إلى إجبار أصحاب المحلات التجارية إغلاقها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.
MENAFN13102024000205011050ID1108774004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.