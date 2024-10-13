قوات الاحتلال تمنع طلبة مدارس حوسان من الوصول إلى أماكن سكناهم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من طلبة قرية حوسان غرب بيت لحم، من الوصول إلى أماكن سكناهم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الطلبة من المرور عبر منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، للوصول إلى منازلهم، بعد إغلاقها بشكل محكم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا قرية حوسان، إثرها اندلعت مواجهات تركزت في منطقة المطينة، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام، إضافة إلى إجبار أصحاب المحلات التجارية إغلاقها، ومنعت حركة مرور المركبات وتنقلات المواطنين.