الاحتلال يمنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم غرب دورا

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، من الوصول إلى أراضيهم غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي "خلة طه" و"العابد" من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.

وتتعرض هذه الأراضي منذ سنوات لمحاولات متواصلة لفرض سيطرة الاحتلال عليها، حيث هدمت قوات الاحتلال مؤخرا عددا من المنازل فيها، إلى جانب تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتخريب آبار المياه وتسمميم الأراضي الرعوية، لإجبار المواطنين على الرحيل.