الاحتلال يمنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم غرب دورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، المزارعين
من الوصول إلى أراضيهم غرب بلدة دورا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي "خلة طه" و"العابد" من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
وتتعرض هذه الأراضي منذ سنوات لمحاولات متواصلة لفرض سيطرة الاحتلال عليها، حيث هدمت قوات الاحتلال مؤخرا عددا من المنازل فيها، إلى جانب تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتخريب آبار المياه وتسمميم الأراضي الرعوية، لإجبار المواطنين على الرحيل.
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