مقررة أممية: إسرائيل ترتكب في جباليا مجزرة جديدة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أكدت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ارتكاب القوات الإسرائيلية في هذه اللحظات، مجزرة جديدة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت ألبانيز في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، "يُقتل الناس جماعات وفرادى في جباليا ومخيمها، وسط قسوة وسادية لا توصف، على يد جلادين إسرائيليين مستعدين لخطة الإبادة الجماعية باستخدام أسلحة ودعم غربي".

وأضافت "يذهلني الاعتقاد بأننا نعرف ما تفعله إسرائيل، ولا يمكننا إيقافه وبالنظر إلى ما كنا عليه قبل 100 عام، فلم يتم تحقيق الكثير من التقدم".