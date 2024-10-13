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الاحتلال يعتقل مواطنة من بني نعيم شرق الخليل

10/13/2024 8:13:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مواطنة خلال مداهمة منزلها في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم، وداهمت منزلا، واعتقلت المواطنة أفنان سعيد مصطفى أبو حسين، وهي أم لرضيع عمره سنة ونصف، وحامل بالشهر التاسع.

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