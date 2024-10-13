الاحتلال يعتقل مواطنة من بني نعيم شرق الخليل
التاريخ
10/13/2024 8:13:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مواطنة خلال مداهمة منزلها في بلدة بني نعيم شرق الخليل.
وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم، وداهمت منزلا، واعتقلت المواطنة أفنان سعيد مصطفى أبو حسين، وهي أم لرضيع عمره سنة ونصف، وحامل بالشهر التاسع.
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